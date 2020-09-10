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Avrupa
DHA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 11:03 | Son Güncelleme:

Baltık Denizi derinliklerinde 400 yıllık gemi keşfedildi

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Baltık Denizi derinliklerinde 400 yıllık gemi keşfedildi
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Baltık Denizi’nde Hollanda İmparatorluğu’na ait olduğu düşünülen 400 yıllık bir gemi keşfedildi.

BALTIK Denizi’nin derinliklerinde 17. yüzyıla ait, Hollanda İmparatorluğu tarafından kullanıldığına tahmin edilen bir gemi bulundu. Dalgıç ekibi, geçen yüzyıllara rağmen geminin durumunun iyi olduğunu belirtirken, denizin tuzluluk oranının düşük olması ve güneş ışınlarına maruz kalmamasının etkili olabileceğini de ifade etti. Dalış ekibinden gemiyi bulan Jouni Polkko, henüz geminin neden battığına dair bir bilgilerinin olmadığını söyledi.

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