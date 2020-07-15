Balkanlar Avrupa’nın korona merkez üssüne dönüşüyor

BALKAN ülkeleri korona krizi başlangıcında sıkı önlemler alarak, korona vakalarını kontrol altında tutmayı başardı. Ancak Sırbistan ve Hırvatistan’da seçimler nedeniyle önlemler yumuşatıldı. Sırbistan’da korona vakalarının yükselişe geçmesi üzerine Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Ancak başkent Belgrad’da binlerce kişi sokağa çıkma yasağına karşı sokağa döküldü. Polisle göstericiler arasında olaylar çıktı. Cumhurbaşkanı Vucic olayların büyümesi üzerine geri adım atarak, sokağa çıkma yasağından vazgeçti. Başkent Belgrad’ta bar ve gece kulüplerinin açık kalma süresi kısatıldı. Başka yerlerde insanların biraraya gelmesi 5 kişiyle sınırlandı. Korona vakaları ise yükselmeye devam ediyor. Bir hafta öncesine kıyasla Sırbistan’da bir haftalık korona vakaları yüzde 125 arttı. Uzmanlara göre vakaların artışında gösteriler, insanların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaması büyük rol oynuyor. 8 milyon nüfuslu Sırbistan’da toplam vaka sayısı 17 bin 342’ye ulaştı. 352 kişi koronadan hayatını kaybetti.

HIRVATİSTAN, BULGARİSTAN

Korona salgınını hafif yaşayan Hırvatistan sıkı önlemleri erken kaldırdı. Mayıs ayında futbol maçlarının seyircili oynanmasına izin verildi. 5 Temmuz’da parlamento seçimleri yapıldı. Bir önceki haftaya kıyasla vaka sayısı yüzde 132 arttı. 4 milyon nüfuslu Hırvatistan’da korona vaka sayısı 3 bin 827’ye çıktı. En fazla vaka sayısı başkent Zagrep ve iç bölgelerde. Sahillerde vakaların düşük olduğu belirtildi.

Bulgaristan’da da korona vakalarının artışa geçmesi üzerine önlemler yeniden artırıldı. Bir ay önce toplam vaka sayısı 2 bin 700 olan Bulgaristan’da vakalar 7 bin 645’e yükseldi. 283 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar Balkanlar’da koronavirüs ikinci dalgasının yaşandığı ve Avrupa’nın korona merkez üssü olma yolunda olduğu görüşünde.