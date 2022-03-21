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BALDER Duisburg’da ırkçılığa karşı stant açtı!

#Duisburg ##Iwgr22 Tavır Koy- Haltung Zeigen#AVRUPADAN HABERLER
BALDER Duisburg’da ırkçılığa karşı stant açtı

‘Uluslararası Irkçılık Karşıtlığı’ haftasında Duisburg Belediyesi ‘#IWgR22 Tavır Koy- Haltung Zeigen’ sloganıyla ECCAR (Avrupa Irkçılığa Karşı Şehirler Koalisyonu) ve Yerel Uyum Merkezleri’nin koordinasyonuyla, Duisburg şehir merkezinde etkinlik düzenledi.

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HAFTA sonu gerçekleştirilen etkinliğe pek çok sivil toplum kuruluşunun yanı sıra kendi stantlarıyla BALDER Almanya’da yaşayan Balıkesirliler Kültür ve Dayanışma Derneği de katıldı. BALDER Almanya’da yaşayan Balıkesirliler Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri hem derneklerinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi, hem de Balıkesir’i tanıttı. Irkçılıkla mücadele konusunda dernek başkanı Kemal Kanıkurumaz, ırkçılığın toplumsal bir hastalık olduğunu belirterek, Almanya’da yaşayan, göçmenlerin kendilerinin bundan rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

BALDER Duisburg’da ırkçılığa karşı stant açtı
ÖZDEMİR BALDER STANTINI ZİYARET ETTİ
Her geçen gün artan ırkçılık, ayrımcılık, İslamofobi söylemleri üzerine yetkilileri göreve çağıran başkan Kemal Kanıkurumaz, bilhassa Alman basını tarafından kullanılan ‘İslami terör, İslamcı’ gibi terimlerin, toplumda korku oluşturarak mevcut ırkçılığı beslediğini ifade etti. BALDER olarak kendilerinin yapmış oldukları faaliyetler ile Almanya’da yaşayan Türk insanını ve kültürünü, yerli halka tanıtmak ve böylelikle haksız ön yargıları kırmak olduğunu söyleyen başkan Kemal Kanıkurumaz, bu konudaki çalışmalarının devam edeceğini söyledi. BALDER standında Balıkesir’i tanıtan broşürlerin yanı sıra, Balıkesir’in zeytini ve zeytinyağı ile dernek üyeleri tarafından hazırlanan meşhur höşmerim tatlısı, börek ve pastalar da, Türk çayı ile birlikte gelen misafirlere ikram edildi. Ziyaretçiler arasında bulunan Federal Almanya milletvekili Mahmut Özdemir (SPD), derneği çalışmalarından dolayı tebrik etti.
BALDER Duisburg’da ırkçılığa karşı stant açtı

BALDER’e bağlı Karesi Zeybek Ekibi’nin halk oyunları gösterisi de izleyiciler tarafında beğeniyle izlendi.
BALDER Duisburg’da ırkçılığa karşı stant açtı

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