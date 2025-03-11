BAL-DER iftarına yoğun katılım

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AKKURT Düğün Salonu’nda gerçekleşen ve sunumunu Selin Fidan’in yaptığı BAL-DER iftar programı, ilahi, Kur-an’ı Kerim ve Türkiye ile Almanya milli marşlarının okunmasıyla başladı. İftar programında Essen Başkonsolusluğu’ndan Muavin Konsolos Nurullah Azvaz, Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Gamze Bozgöz, Duisburg Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Gülveren Cebir, Rheinhausen Belediye Başkanı Elisabeth Lis, Moers Belediye Başkanı Claudia van Dyck, Avrupa Denizliler Derneği Başkanı Ali İnceören ve 500 yüzü aşkın BAL-DER üyesi katıldı.
‘VATANDAŞLARIMIZA DESTEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’
Etkinlikte kısa bir selamlama konuşması yapan Essen Başkonsolusluğu’ndan Muavin Konsolos Nurullah Azvaz, “Göreve başlayalı henüz beş ay oldu. Almanya’da Türk toplumun güçlü bir dayanışmasını görmek, bizim açımızdan mutluluk verici. Biz de vatandaşlarımıza destek olmak için, gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Bugün de aranızdan olmaktan dolayı çok mutluyum, bunun için de Ferruh Başkan’a teşekkür ederim” dedi. Rheinhausen Belediye Başkanı Elisabeth Lis ise “Öncelikle kadın misafirlerin Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Eminim eşleriniz bugün sizi tüm gün el üstünde tutmuştur. İftar davetine katıldığım için çok mutluyum, davet sahiplerine teşekkür ederim” dedi. Programda kısa sohbet eden Köln Merkez Camii Din Görevlisi Dr. Adem Kemaneci’nin okuduğu ezanla davetliler oruçlarını açtı. İftarın ardından İlhami Çördük ve Kazım Kurt ilahi ve kaside seslendirdi.