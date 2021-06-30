Bakımevlerinde ölümler artı!

KONUYLA ilgili olarak genel hastalık kasası AOK tarafından yayımlanan 2021 Bakım Raporu’nda korona salgınının ilk başlarda en çok yaşlı bakımevlerinde patlak verdiği bu nedenle ölümlerde büyük artış yaşandığı ifade edildi. İlk ölüm artışlarının geçen yılın bahar aylarında ortaya çıktığı belirtilen AOK raporunda, ölümlerin giderek çoğaldığı, yıl sonuna doğru ise bir önceki yıla oranla yüzde 80 daha fazla ölüm vakası yaşandığı bildirildi.



800 BİN YAŞLI BAKIMEVİNDE

Pandeminin ilk aylarında bakımevlerinde tedavi gören her bin yaşlı kişiden 9’unun gündelik olarak yaşamını yitirdiği, bu sayının yıl sonuna doğru aşı kampanyası başlamadan önce 13’e çıktığı kaydedilen raporda, Almanya’da toplam 800 bin yaşlı insanın bakım evlerinde bulunduğu, yarıya yakınının ise AOK sigortalısı olduğu belirtildi.



RUHSAL OLARAK DA ÇÖKÜNTÜ

Diğer yandan aşırı sayıda ölümlere neden olarak yeterli önlem alınmadığı iddiasında bulunan Almanya Hastaları Koruma Vakfı Başkanı Eugen Brysch, ilk başta hasta bakıcılarının aşı olmaya yanaşmadığını, gerekli önlemlerin yanı sıra bakıcıların en az yüzde 80’inin aşı olması gerektiğine dikkati çekti.

Aynı zamanda pandemi sürecinde bakımevinde kalan yaşlıların aşırı şekilde yalnızlığa itilmiş olmasının genel sağlık açısından yanlış bir tutum olduğunu vurgulayan sağlık uzmanları, zaten zor durumda olan insanların ruhsal olarak da çöküntüye uğratıldığı izolasyon yönteminin ilerdeki günler için yeniden gözden geçirilmesini istedi.