Bakımevleri diken üstünde

Berlin’de uzun yıllardır bu alanda faaliyet gösteren ‘Aslan Yaşlı ve Bakım Şirketi’, çalışanlarını, bakıma muhtaç kişileri koruyarak onlara nasıl yardım edileceği konusunda özel eğitimden geçirdi. Şirketin sahibi Kadir Aslan, şunları söyledi: “Yaşlı ve bakıma muhtaç insanlar salgında en çok korunması gereken kişiler. Çalışanlarımızı bu konuda çok sıkı tedbirler almaları yönünde uyardık ve eğittik. Koronavirüs nedeniyle diken üzerindeyiz. Hem hastalarımızın hem de çalışanlarımızın sağlığına karşı hassasız. Özellikle hastalarla ve yardıma muhtaç yaşlılarla direkt temas içinde olan görevlilerin maske ve eldiven takmaları zorunlu. Mecbur olmadıkça yaşlılar ve hastalarla yakın temasa girmemelerini ve sosyal mesafeyi korumalarını zorunlu kıldık. Kimi yardıma muhtaç insanlar yıkanmak ve temizlik gibi günlük ihtiyacını tek başına gideremiyorlar. Onların bakımından sorumlu arkadaşlarımız ekstra dikkat ediyor.”

‘DAHA DA TİTİZ OLDUK’

Würzburg ve Wolfsburg’da meydana gelen talihsiz ölümlerin bu alanda herkesi tedirgin ettiğini belirten Aslan, “Şimdiye kadar bir sorun yaşamadık. Aldığımız tedbirler sayesinde umarız hiç sıkıntı yaşanmaz” dedi. Her gün 6 ila 8 arasında hastanın bakımını yapan görevliler Fadia Hafne ve Christina Schmidt ise, “Yaptığımız iş gereği her zaman titiz davranıyoruz. Şu sıralar ise daha fazla titiz olduk. Ancak bazen bizim tedbir almamız yaşlı ve bakıma muhtaç hastalarımızı rahatsız ediyor. Onlara karşı kendimizi koruduğumuzu sanıyorlar. Oysa biz onların sağlığı için tedbir alıyoruz” dediler.