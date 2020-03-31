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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 31.03.2020 - 16:04,Son Güncelleme:/

Bakımevinden üzücü haber: Sayı 17’ye çıktı

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Bakımevinden üzücü haber: Sayı 17’ye çıktı
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Almanya’nın Wolfsburg kentindeki bakım ve yaşlı evinde iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle hayatını kaybeden yaşlı sayısı 17’ye yükseldi.

YAŞLI ve bakımevinde kalan hasta ve çalışanlara koronavirüs bulaşmış ve peş peşe ölümler meydana gelmişti. Son yapılan açıklamada personelin de enfekte olduğu belirtildi. Yaklaşık 90 yaşlı ve bakıma muhtaç kişinin kaldığı bakımevinde virüse yakalanan personel hastanede tedavi altına alınırken, yaşlı ve hastalar da birer odalarda karantinaya alınmıştı. Aşağı Saksonya Eyaleti’nin Wildeshausen kentinde de salı günü koronavirüs teşhisi konan iki kişi yaşamını yitirdi.

ENFEKTE OLANLAR AÇIKLANMADI
Wolfsburg kentinde bir klinikte ise çok sayıda çalışanda Kovid-19 tespit edilince kliniğe hasta kabulü durdurulmuştu. Yapılan açıklamada bazı personelin daha testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Klinikte görevli doktor, hemşire ve hasta bakıcılardan kaç kişinin enfekte olduğu ise açıklanmadı. Belediye Başkanı Klaus Mohrs, “Alınacak test sonuçlarından sonra klinik yeniden Wolfsburgluların hizmetine girecek. Bizim beklentimiz çarşamba gününden itibaren klinikte hasta kabul etmeye başlanacağı yönünde” dedi.

 

 

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