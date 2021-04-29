MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBakımevinde vahşet! 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı
GeriAvrupa Bakımevinde vahşet! 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
AA / Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 29.04.2021 - 12:39 | Son Güncelleme:

Bakımevinde vahşet! 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakımevinde vahşet! 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Almanya’nın Potsdam kentindeki bir bakımevinde dört kişinin öldürüldüğü, bir kişinin ise yaralandığı bildirildi.

YETKİLİLER, başkent Berlin’e 30 kilometre mesafede buluna Potsdam’daki zihinsel ve bedensel engellilerin kaldığı Thusnelda-von-Saldern-Haus adlı bakımevinde ikisi kadın dört kişinin bıçakla öldürüldüğünü, bir kişinin ise ağır yaralı olduğunu belirtti. Ölenlerin bakımevinde kalan hastalar mı yoksa çalışanlar mı olduğu konusunda henüz detaylı bilgi verilmedi. Bakımevinde çalışan 51 yaşındaki bir kadının cinayet zanlısı olarak gözaltına alındığı aktarıldı. Potsdam Savcılığı’nın cinayetleri soruşturduğu ve bu cinayetlerin neden işlendiği konusunda henüz bir bulgunun bulunmadığı öğrenildi. Potsdam Belediye Başkanı Mike Schubert, yaşananları ‘inanılmaz bir olay’ olarak niteledi.

Bakımevinde vahşet 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Bakımevinde vahşet 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Bakımevinde vahşet 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Bakımevinde vahşet 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi