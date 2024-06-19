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Bakımevimde birinci nesille bayramlaşma

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#AVRUPADAN HABER#Okan Şanlı#Gökhan Duman
Bakımevimde birinci nesille bayramlaşma
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 12:00

Berlin Başkonsolosu Okan Şanlı ile Berlin Büyükelçiliği Aile ve Sosyal Hizmetler Müşaviri Gökhan Duman, Berlin’de günlük bakım hizmeti sunan Dosteli Bakım Evi’nde düzenlenen kahvaltı buluşmalarının konuğu oldu. Başkonsolos Şanlı, burada birinci nesil Türk ‘misafir işçilerin’ bayramlarını tebrik etti. Sosyal Hizmetler Müşaviri Gökhan Duman, Almanya’da yaşadıkları halde kısa süreliğine de olsa Türkiye’ye giden yaşlıların, ziyaretleri sırasında vatandaşlıktan doğan kanuni haklarını tanıtan bir sunum yaptı. Duman’ın hazırladığı sunuma göre Almanya’da yaşayan yaşlıların Türkiye’den faydalanabilecekleri hizmetler şunlar:

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SAĞLIK HİZMETLERİ: 65 yaş üstünde olan vatandaşlar, hastanelerden randevu alarak öncelikli olarak hizmet alabiliyor. Özellikle tedavisi mümkün olmayan ağır hastalara sunulan palyatif bakım hizmetlerinden de yararlanabiliyor. 65 yaş ve üzerindeki kişilerin, grip aşısı yılda 1 defa, Pnömokök aşısı ise 5 yılda 1 defa ücretsiz olarak karşılanıyor. Üstelik yaşam kalitesini ileri düzeyde bozan hastalığı olan ve/veya yaşlılığı nedeniyle sağlık hizmetine ulaşımda zorluk yaşayanlar, yatağa bağımlı hastalar, KOAH vb. solunum sistemi hastaları, ileri derecedeki kas hastaları evde bakım hizmetlerinden de faydalanabiliyor.

Bakımevimde birinci nesille bayramlaşma

YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ: Almanya’daki yaşlılar, Türkiye’ye gittikleri zaman yaşlı bakım hizmetleri kapsamında geçici olarak yararlanabilecek. Huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yer durumunun uygun olması durumunda geçici süre ile yatılı veya gündüz bakım için kabul edilebilirler. Huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde kalan yaşlılar da sağlık ve ziyaret amaçlı olarak başka bir ildeki kuruluşta en fazla 20 gün ücret ödemeden misafir statüsünde kalabilirler.
Bakımevimde birinci nesille bayramlaşma

ENGELLİ HAKLARI: Almanya’dan yüzde 40 ve üzeri engel oranı almış olan kişiler, bunu Türkiye’de tanıttırmaları halinde aşağıdaki indirim ve muafiyetlerden yararlanabiliyor:
* Engelli kimlik kartına sahip olan her engelli birey, kullandığı toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat hakkından yararlanır.
* Tüm iç ve dış hatlar uçuşlarında yüzde 20 indirim alabilecek.
* Konut vergisi muafiyeti: 200 metrekareden küçük tek konutu olan engelliler emlak vergisinden muaf olacak.
* Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının temini KDV’den müstesna.
* Müze ve ören yerlerine giriş ücretsiz.
* Milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarına giriş ücretsiz.
* Devlet tiyatrolarından ücretsiz yararlanabilecekler.
* Araç indiriminden faydalanabilecekler.
Bakımevimde birinci nesille bayramlaşma

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#AVRUPADAN HABER#Okan Şanlı#Gökhan Duman

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