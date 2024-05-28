Bakıma muhtaç insan sayısında rekor artış!

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Redaktionsnetzwerk Deutschland’a konuşan Bakan Lauterbach uzun vadeli bakım sigortasında akut bir sorun yaşandığını söylerken, “Bunun neden böyle olduğunu henüz tam olarak anlamış değiliz” dedi. Ancak ani artışın nedeni olarak ‘sandviç etkisini’ gösteren Bakan, bakıma muhtaç çok yaşlı insanlara, artık bakıma muhtaç hale gelen ilk doğum patlamasının yaşandığı kuşağın da katıldığını belirtti. İlk kez aynı anda bakıma muhtaç iki nesil olduğuna dikkat çekti. Buna göre bebek patlamasının yaşandığı kuşak ve onların ebeveynleri. Lauterbach, sadece mevcut ‘ek katkı’ sistemiyle bakım hizmetlerinin seviyesini korumanın mümkün olmayacağını da belirtti. Bununla birlikte, bu yasama döneminde bakım sektöründe kapsamlı bir mali reform gerçekleştirmenin muhtemelen mümkün olmayacağını söyledi. Birkaç bakanlıktan oluşan bir çalışma grubunun bile karara varmasının zor olduğunu kaydeden Bakan Lauterbach, “Çeşitli bakanlıkların ve koalisyon ortaklarının görüşleri bu konuda çok farklı” diye konuştu. Ancak Bakan, grubun çalışmasının bir sonraki yasama döneminde büyük bir bakım reformu için iyi bir temel oluşturacağını kaydederken, “O zaman bunun mutlaka gerçekleşmesi gerekiyor” dedi.

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‘BU BİR SOSYAL VAKA DEĞİLDİR’

Öte yandan Bakan, gelecekte uzun süreli bakıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardımların sosyal yardım daireleri yerine bakım sigortası tarafından ödenmesini önerdi. Bakan, “Bu durumdan etkilenenlerin birçoğu, çok çalıştıkları hayatlarının sonunda sosyal yardım kurumuna bağımlı olmayı onur kırıcı buluyor” dedi. Almanya’da gerekli bakım masraflarını kendi kaynaklarıyla karşılayamayan kişiler, bakım yardımı için sosyal yardım dairesine başvurabiliyor. Ancak Lauterbach, bu hizmetlerin gelecekte bakım sigortası tarafından finanse edilebilmesi için, yerel yönetimler tarafından tasarruf edilen vergi paralarının bakım sigortası fonuna aktarılması gerektiğini söyledi. SPD’li politikacı, “Hayatı boyunca çalışmış ve yine de yaşlılıkta bakım masraflarını karşılayamayan bir kişinin destek almaya hakkı vardır ve bu bir sosyal vaka değildir” diye konuştu.