'Bakım Sigortası’nda korona kolaylığı

Meclis tarafından onaylanan ‘Hastaneleri Geleceğe Hazırlama Yasa Tasarısı’nda hangi yenilikler var ve kimleri kapsıyor? Bu yasayla bakıma muhtaç kişilere bağlanan maddi destek süresi uzatıldı mı? Yasal sağlık sigortaları tarafından görevlendirilen bilirkişilerle ilgili hangi süre uzatıldı? Gezici bakım servisinden kimler yararlanabilir?

BU SORULARIN CEVABI YARIN HÜRRİYET’TE

HÜRDANIŞ KÖŞESİNDE