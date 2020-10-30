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Avrupa
Ayhan Can / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 30.10.2020 - 11:50 | Son Güncelleme:

'Bakım Sigortası’nda korona kolaylığı

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'Bakım Sigortası’nda korona kolaylığı
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Almanya’da federal hükümetin salgınla mücadelesi mart ayından bu yana aralıksız devam ediyor. Peki ama hükümet yaşlı ve hasta bakımı alanında hangi tedbirleri aldı?

Bakım Sigortası’nda korona kolaylığıMeclis tarafından onaylanan ‘Hastaneleri Geleceğe Hazırlama Yasa Tasarısı’nda hangi yenilikler var ve kimleri kapsıyor? Bu yasayla bakıma muhtaç kişilere bağlanan maddi destek süresi uzatıldı mı? Yasal sağlık sigortaları tarafından görevlendirilen bilirkişilerle ilgili hangi süre uzatıldı? Gezici bakım servisinden kimler yararlanabilir?

 

BU SORULARIN CEVABI YARIN HÜRRİYET’TE

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