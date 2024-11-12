Bakım Sigortası Primi 2025’te artacak

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Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit’in açıklamasına göre, 1 Ocak 2025’ten itibaren primler yüzde 0.2 oranında artırılacak. Bu adımın, bakım sigortasının mali istikrarını sağlamak için gerekli olduğu belirtildi. Hebestreit, “Ek gelirler, bakımın uzun vadeli finansmanı için yeni konseptler geliştirmemiz adına bize zaman kazandıracak” dedi. Ancak bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Eyaletler Meclisi’nin onayı gerekiyor. Düzenleme ile çocuk sahibi olmayanlar için prim oranı yüzde 4’e, bir çocuklu sigortalılar için ise yüzde 3.4’e yükselmişti. İki veya daha fazla çocuğu olan aileler ise çalışan payı baz alınarak daha düşük prim ödüyor.

BAKIM SİGORTASINDA KIRMIZI ALARM

Bakım sigortasının bu yıl ve gelecek yıl bütçesinde açık vermesi bekleniyor. Bunun arka planında ise giderek artan milyarlarca Euro’luk harcamalar yatıyor. Aslında sonbaharda planlanan yeni bir bakım reformu koalisyonunun dağılmasının ardından hayata geçirilemedi. Hebestreit, sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Kapsamlı bir bakım reformu kaçınılmaz” dedi. Yeni düzenlemenin, yasal olarak öngörülen hizmetlerin, kapsamlı bir reform kabul edilene kadar finanse edilmeye devam edilmesini sağlaması amaçlanıyor.

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SİGORTA PRİMLERİNE YİNE EK YÜK

Aynı zamanda bakım sigortasını da temsil eden Yasal Sağlık Sigortası Birliği ise primlerin yüzde 0.2 oranında artırılmasının sadece geçici bir rahatlama sağlayacağını belirtti. Birlik Sözcüsü Florian Lanz, “Bu artış, en iyi ihtimalle yıl sonuna kadar geçici bir çözüm sunar. Federal bütçe böylece rahatlatılacak, ancak bakım sigortası primini ödeyenler bir kez daha ek yükle karşı karşıya kalacak. Bu durum sosyal olarak adil değil” dedi. Lanz, bakım sigortası reformunun gelecek yıl siyasi gündemin en üst sıralarında yer alması gerektiğini vurguladı.