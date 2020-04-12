Bakım sektörü koronavirüse karşı tedbirli

YASAL sağlık sigortaları bünyesindeki bakım sigortaları, bakım derecelendirme başvurusuna istinaden, sağlık sigortası adına tıbbi danışmanlık hizmeti sunan ‘MDK’ bilirkişi raporu için görevlendiriyor. Özel sağlık sigortalarında ise bu görevi Medicproof adlı kuruluş üstleniyor. Haftalardır, başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanında yayılan Covid-19 virüsü nedeniyle Almanya’daki özel ve yasal sağlık sigortaları, ikinci emre kadar, bakım derecelendirmesi için evlere bilirkişi gönderilmeyeceğini açıkladılar. Gerekçe olarak, bakım derecelendirme talebinde bulunan yaşlı insanların ve bilirkişilerin virüse karşı korunması gösterildi.

EYLÜL’E KADAR SÜRECEK

Kendi ev ortamında veya huzurevinde yaşayan bakıma muhtaç yaşlıların bakım derecesinin tespiti için bağlı oldukları bakım sigortaları tarafından soru formu gönderiliyor. Bilirkişiler, bakım derecelendirme başvurusunda bulunanları, yasal vasilerini ve bakımlarını yapanları telefonla arayarak, başvuru sahibinin sağlık ve bakım durumu hakkında bilgi alıyor ve raporlarını, bu yoldan elde ettikleri bilgiler doğrultusunda tutuyorlar. Bakım sigortası da, bakım derecesine ilişkin kararını verirken, bilirkişinin yaptığı telefon görüşmelerine dayanarak hazırladığı raporun yanı sıra, gönderilen soru formunda verilen yanıtları, daha önce tutulan ön raporları ve diğer bilgi ve belgeleri dikkate alacak. Bu uygulamanın Eylül 2020’ye kadar böyle süreceği tahmin ediliyor.

HATA PAYI ARTABİLİR

Bu süre zarfında bilirkişiler, hakkında rapor tuttukları kişiyi bizzat görmeden, sözlü beyan, ön raporlar, bilgi ve belgelere dayanarak bakıma muhtaçlık durumuna ilişkin kanaat geliştirecekler. Bu şekilde hazırlanan raporlarda hata payının yüksek olduğu unutulmamalı. Dolaysıyla, bakıma muhtaç olduğu halde hak ettiği bakım derecesini alamayanların, bakım sigortası nezdinde bilirkişi raporuna itiraz edip, yeniden bilirkişi raporu tutulmasını talep etmelerinde fayda var. Bilirkişinin hazırlayacağı raporun gerçeğe yakın durumu yansıtması için, başvuru sahibi birtakım tedbirler alabilir.

NASIL HAZIRLIK YAPILMALI?

Bakım derecelendirmesi amacıyla bilirkişinin bilgi ve belgelere dayalı yapacağı inceleme öncesi bakıma muhtaç başvuru sahibi ön hazırlık yapabilir. Özellikle şu noktalara dikkat edilmesinde fayda var:

1- Bilirkişinin hazırlayacağı raporda esas aldığı kriterlerin neler olduğu iyi incelenmelidir. Bilirkişi elindeki kriter kataloğunda 60 soru yer almaktadır. Bakım derecesinin tespitine yarayan bu sorular, kişinin hareket kabiliyetini, psikolojik durumunu, gündelik hayatı idame etme yeteneğini, hastalıklarla mücadele yetisini kapsıyor.

2- Bakım günlüğü tutunuz. İnternetten ‘Pflegetagebuch’ adı altında birçok güvenilir web sitesinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz bakım günlüğüyle, bakım derecesi için aranan kriterler dikkate (örneğin Familiara adlı sağlık kuruluşuna ait şu internet sitesinden söz konusu günlüğü ücretsiz indirebilirsiniz: https://www.familiara.de/pflegetagebuch/download) alınarak hazırlandığından, bilirkişilerin posta yoluyla göndereceği soru formundaki tüm sorular kolayca yanıtlanabilir.

3- Bakıma muhtaç durumunuzu belgelemek için elinizin altındaki sağlık raporlarını hazır tutmalısınız. Bunlar doktor raporu olabileceği gibi, hastane tarafından tanzim edilmiş olan sağlık raporları, tahlil sonuçları gibi belgeler olabilir. Düzenli olarak kullandığınız ilaçların adı, dozajı ve hangi sıklıkla kullandığınıza ilişkin bilgilerin yer aldığı bir ilaç liste hazırlamalısınız.

4- Bilirkişiyle telefonda yapacağınız görüşmede tek başına olmamalısınız. Görüşme öncesi, bakıma muhtaç durumunuza ilişkin bilgisi olan ve/veya bakımınızla doğrudan ilgilenen aile fertleri ve yakınlarınızın da, görüşme sırasında yanınızda bulunmaları şart.

-BUNU BİLİYOR MUSUNUZ?-

Kira ödemelerinde kolaylık getiriliyor

FEDERAL Alman hükümeti, koronavirüs nedeniyle işini kaybeden veya çalıştığı işletme kısa çalışma uygulamasına geçtiği için geliri düşen kiracılara yönelik ödeme kolaylığı getirmeyi planlıyor. Hazırlanan plan uyarınca, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonucu gelir kaybına uğrayanlar kirayı zamanında yatıramadıkları için ev sahipleri tarafından kira kontratı feshedilemeyecek. Federal hükümet, koronavirüs salgını nedeniyle ödeme güçlüğü çeken kiracılara, en fazla 12 aya kadar olan kira borçlarını iki yıl içinde ödeme seçeneği sunmak istiyor. Bu durumda ev sahipleri altı ay ile 12 ay arasında kiraladıkları konutlarından gelir edemeyecekler, ama sahip oldukları konutları için yakıt, sıcak su, çöp gideri gibi gider kalemlerini karşılamak zorunda kalacaklar. Diğer bir ifadeyle, hükümetin bu planıyla ev sahipleri, kiracılarına altı ay ile iki yıla kadar, kira bedeli tutarında kredi veren konumuna düşecekler. Ev sahibi tarafından, maddi durumu yerinde olduğu kanıtlanan kiracılar ise, bu uygulamanın dışında tutulacağı açıklandı.

KONUT SAHİPLERİNDEN ELEŞTİRİ

Hükümet, kiracılara yönelik planladığı bu uygulaması nedeniyle konut sahibi dernekleri tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyor. Haus&Grund adlı ev sahibi birliği, federal hükümetin konut sahiplerini koronavirüs salgınının yaşandığı bu dönemde yeterince sahip çıkmamakla suçluyor. Söz konusu birliğin başkanı Kai Warnecke, Almanya’da bulunan ve yürüyen gider kalemlerini karşılamak için elde ettikleri kira gelirlerine muhtaç olan yaklaşık 4 milyon konut sahibi özel kişilerin, federal hükümetin kiracılara yönelik eylem planı nedeniyle mağdur duruma düşecekleri uyarısında bulundu. Warnecke, Federal Hükümetin konut sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi ve iflasın eşiğine getirilmemesi için de bir dizi tedbirlerin alması gerektiğini belirtiyor. “Federal hükümet, konut piyasasının canlı tutulmasından sorumludur” diyen konut sahipleri birliği başkanı Warnecke, şu tedbirlerin alınmasını önerdi:

1- Kiracılar, gelir kayıplarının koronavirüs salgınından kaynaklandığını ibraz etmekle yükümlü olsun. Kiracıların gelir kaybını kanıtlama yükümlülüğü, konut sahiplerine yüklenmemeli.

2- Kiracılara fesih yasağı, kira ödemesinin aksamaması için konut yardımı talebinde bulunma şartına bağlanmalı.

3- Konut sahiplerine, konut veya kira fonundan maddi destek sağlanmalı.