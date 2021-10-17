Bakım personeli için 4 bin euro maaş istendi

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FEDERAL Sağlık başkanlığı geçtiğimiz yıllarda personel açığını kapatmak için Meksika ve Vietnam gibi ülkelerle anlaşma imzalamıştı. Burada eğitilecek personelin Almanya’da istihdam edilmesi planlanıyor. Ancak açığın yurt dışından gelecek personelle kapatılması mümkün gözükmüyor. Sektördeki personel açığını gidermek için bu alanda çalışacak kalifiye elemana cazip ücret ödenmesi talep edildi. Almanya Hasta ve Yaşlılara Bakım Birliği Başkanı Christine Vogler, Berlin’de düzenlenen toplantıda, yeni başlayacak personel maaşlarının brüt 4 bin euro olması gerektiğini belirtti.

BAŞLANGIÇ EN AZ 4 BİN EURO

Bakım personeli şu anda 2 bin 100 ile 3 bin 700 euro arasında değişen ücret tarifeleriyle çalışıyor. Duisburg Üniversitesi tarafından yapılan analize göre, bu sektörde çalışan personelin iş yükü ve sorumluluğuna göre ücretin çok düşük olduğu ve başlangıç ücretinin en az 4 bin euro olması tavsiye edildi. Araştırmaya dikkat çeken Vogler, mesleğin ancak bu şekilde cazip olacağını ve istihdam yaratılacağını kaydetti.

NASIL FİNANSE EDİLECEK?

Alman Ekonomi Enstitüsü uzmanı Oliver Stettes ise ücret artışının gerçekleşmesi durumunda bunun maliyetinin 10 milyar euronun üzerinde olacağını hesapladı. Stettes, yaklaşık 1.7 milyon çalışanı kapsayacak ücret artışının ancak üç şekilde finanse edilebileceğini belirtti. Stettes’in ücret partisinin finansmanı için gündeme getirdiği üç seçenek ise şöyle: Vatandaşların, gelecekleri için sürekli ödeyecekleri bir özel bakım sigortası yaptırmaları. İkinci seçenek ise zorunlu bakım sigorta primlerinin artırılması. Ancak bu işçi maliyetlerinin de artmasına sebep olacak. Üçüncü seçenek ise tüm vergi mükelleflerine yansıyacak vergi artışı.

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SİYASET TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ise talebi haklı bulduğunu açıklarken, “4 bin euro ödenebilir” dedi. Aynı şekilde yeni dönemde iktidarı devralacak olan SPD de öneriye sıcak baktı. SPD eş Genel Başkanı Norbert Walter-Borjans, yaşlı ve hasta bakıcılarının yaptıkları işe göre çok az kazandıklarını belirterek, bunun değişmesi gerektiğini kaydetti. Yeşiller Partisi’nin önemli isimlerinden Jürgen Trittin ise bakım alanındaki sistemin işletmenin karından çok insan odaklı olması gerektini ifade etti.