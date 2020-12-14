Bakım evlerinde yaşlılar cinsel saldırıya uğruyor

PROF. Olaf Scupin, uluslararası araştırmaların sonucuna göre Almanya’da yüzde bir ile binde bir oranında yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımevleri ile yurtlarda cinsel tacize uğradığını söyledi. Konuyla ilgili rakam da veren Prof. Scupin, sayının 3 bin 400 ile 34 bin arasında değiştiğini belirtti. Prof. Scupin “Bana göre rakam daha da yüksek. Karanlıkta kalan rakamlar var. Yaşlılara yönelik yapılan cinsel tacizler istisnai değil. Bu bir suç. Bu alanda işleniyor. Maalesef bakım alanında bu suçu işlemek için koşullar hazır. Bakıma muhtaç ile çalışanlar arasında bir bağlılık var. Bakıcı ile yaşlılar odada tek başına kalabiliyorlar” dedi.

5 KADIN HAKKINDA SORUŞTURMA

Bakımevleri ile yurtların kendi imajları için konuyu gündeme getirmediklerini de savunan öğretim üyesi, konunun açıklıkla tartışılması gerektiğini söyledi. Thüringen eyaletinde bakıma muhtaç 55 ve 86 yaşlarında iki kişiye yönelik cinsel saldırıda bulunan beş kadın çalışan hakkında savcılık soruşturma yürütüyor.