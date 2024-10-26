Bakım değerlendirmesinde hangi kriterler var?

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BAKIM Sigortası’nın sunduğu hizmetlerden yararlanmanın şartı, kişinin bir bakım derecesine sahip olmasıdır. Bunun için sigorta tarafından görevlendirilecek bir bilirkişinin bizzat gelip yapacağı gözlem, yönelteceği sorular ve uygulayacağı bazı fiziksel testler sonrası hazırlayacağı rapor doğrultusunda, bir bakım derecesi verilecektir. Dolaysıyla, bakım değerlendirmesinin yapılacağı gün için başvuru sahibinin iyi bir hazırlık yapması, bakıma muhtaçlık durumunun daha iyi izahı için büyük önem taşıyor. Bakım ihtiyacınızın tespiti için görüşme öncesi, bir bakım ‘bakım günlüğü’ tutmanızı öneriyorum. Bu günlüğü tutarken, şu altı kritere dikkat etmelisiniz:

DİKKATE ALINAN BECERİLER

Bakım derecesinin tespitinde günlük hayata ilişkin altı beceri alanı inceleniyor alınıyor, her bir alan farklı ağırlıkta değerlendiriliyor. Bakım ve Sağlık Sigortaları adına denetim ve bilirkişi hizmeti sunan MDK adlı kuruluşun Türkçe hazırladığı broşürde, şu değerlendirme kriterleri yer alıyor:

1- Hareketlilik: Kişi ne ölçüde bağımsız hareket ederek ilerleyebiliyor, yatakta ve ayakta duruşunu kendisi değiştirebiliyor mu? Ev içinde hareket ederek ilerleyebiliyor mu? Merdiven çıkabiliyor mu?

2- Bilişsel ve iletişimsel beceriler: Bir kimse yer ve zaman bakımından yön tayinini nasıl sağlıyor? İlgili kişi kendisi adına kararlar verebiliyor mu? Kişi sohbet edebiliyor ve ihtiyaçlarını dile getirebiliyor mu?

3- Davranış biçimleri ve psikolojik problem durumları: Bir kimse psikolojik problemlerinden dolayı hangi sıklıkta yardıma ihtiyaç duyuyor? Örneğin saldırgan veya ürkek davranışlar bulunuyor mu?

4- Kendi kendine yeterli olma: Kişi günlük yaşamda vücut bakımında, yeme ve içmede, giyinip soyunmada ne kadar bağımsız davranabiliyor?

5- Hastalığa ve tedaviye bağlı şartların ve sıkıntıların üstesinden gelinmesi ve bağımsız olarak bunlarla ilgili tutum: Kişi, hastalığı ve tedavisiyle olan ilişkisinde nasıl bir desteğe ihtiyaç duyuyor? İlaç verirken, sargı değiştirirken veya doktor ziyaretinde ne sıklıkta yardıma ihtiyacı var?

6- Günlük yaşamın ve sosyal ilişkilerin tasarlanması: Kişi tek başına günlük yaşamını ne ölçüde tasarlayıp planlayabiliyor veya kişilerle olan ilişkisini devam ettirebiliyor mu?

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BİLİRKİŞİ MİSAFİR DEĞİL!

Bakım değerlendirmesi için başvuran kişinin, MDK bilirkişisi ile yapılacak bakım derecesi tespi için iyi bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Bakıma muhtaç kişinin yanı sıra, kendisinin bakımıyla ilgilenen kişi ve kişiler de değerlendirme sınasında hazır bulunmalı. Değerlendirme esnasında hangi yaşam alanlarında ve becerilerde ne oranda bir kısıtlamanın söz konusu olduğu bilirkişiye açık bir şekilde izah edilmeli ve gerektiğinde fiilen gösterilmeli. Dikkat edilmesi gereken en önemli konu, kişinin kendini olduğundan daha sağlıklı veya daha hasta ve bakıma muhtaç göstermemesidir. Her zaman nasılsanız, o şekilde bilirkişinin karşısında davranmalısınız. Gelen bilirkişinin misafir olmadığını unutmayınız. Dolaysıyla gelen kişiyi misafir gibi ağırlamak zorunda değilsiniz. Bilirkişinin yönelttiği soruları doğru şekilde yanıtlanmalı. Bezlenme veya idrarı tutamama gibi mahrem konulara ilişkin “Ayıp olur, söylemeyeyim” diye bir yanılgıya kapılmayınız. Vereceğiniz cevaplarınızdan dolayı çekinmeyin veya utanmayınız. Durumunuzu ne kadar gerçekçi bir şekilde dile getirirseniz, size verilecek bakım derecesi gerçek ihtiyaçlarınızın karşılanmasında o oranda uygun olacaktır. Bakım değerlendirmesi bir sınav değildir. Bilirkişi karşısında kusursuz veya sorunsuz görünmek için kendinizi zorlamayın.

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TEK KALMAYIN

Bilirkişi, daha önce yazılı olarak bildirdiği randevu saatinden önce de gelse, yanınızda bulunmasını arzu ettiğiniz bakım servisi elemanının veya güvendiğiniz kişinin gelmesini mutlaka beklemenizi öneriyoruz. Bilirkişi, “Biz görüşmeyi başlatalım” dese bile, bakım derecesi değerlendirmesi için herkesin toplanmasına önem verdiğinizi ve yanınızda olmasını istediğiniz kişilerin gelmesini beklemek istediğinizi söyleyiniz. Çünkü görüşmeye, siz kendinizi hazır hissettiğiniz ve sizi destekleyecek kişilerin yanınızda olduğu zaman başlarsanız, istediğiniz sonucu elde etme şansınız daha yüksek olacaktır. Özetle, bakıma muhtaç olan kişi bilirkişinin karşısına tek başına çıkmamalıdır.

DEVAM EDECEK: Dikkat, bilirkişi sorularıyla sizi ters köşeye yatırmaya çalışabilir!

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NEREYE, NASIL BAŞVURULACAK?

Bakım derecesi almanın önkoşulu, bakıma muhtaç kişinin en az alt ay süreyle aile fertleri veya başka bir kişi tarafından bakımı yapılıyor veya en az bu süre kadar bakıma muhtaçlık durumunun mevcut olması gerekiyor. Birinci koşul yerine getiriyorsanız, üyesi olduğunuz olduğunuz Bakım Sigortası’na (Pflegeversicherung) formsuz müracaatta bulunabileceğiniz gibi, sigortanızın web sitesinden başvuru formunu indirebilirsiniz. Sigortanızı telefonla arayıp başvuru formunun tarafınıza gönderilmesini de talep edebilirsiniz. Gelen formu eksiksiz bir şekilde doldurup ve imzaladıktan sonra tekrar sigortaya göndermelisiniz. Sigortanız, size en geç üç hafta içinde bilirkişinin ne zaman size gelip bakım değerlendirmesinde bulunacağını bildirmekle yükümlü. Bu süreyi aşan bildirimler için Bakım Sigortası size her gecikilen hafta için yaklaşık 70 Euro tazminat ödemek zorunda.

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

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DOĞALGAZ ZAMLANACAK, ELEKTRİK UCUZLAYACAK

ALMANYA’da doğalgaz kullanıcılarına önümüzdeki yıldan itibaren zam geliyor. Şebeke işletmecilerinin, 2025’te ücretleri yüzde 23 oranında artıracağı bildirildi. Fiyat karşılaştırma platformu Verivox’da yer alan bilgiye göre, yapılacak yüzde 25 oranındaki zam, yıllık 20 bin kilovat saat tüketimi olan bir ev için ek 103 euro maliyet getirecek. Enerji veri hizmeti sağlayıcısı Ene’t’in analizine göre ise, yıllık 7 bin kilovat saat tüketimi olan hanelerde doğalgaz ücretleri yaklaşık yüzde 20, 20 bin kilovat saat tüketiminde ise yaklaşık yüzde 23 oranında artacak. Yapılacağı açıklanan zamla elde edilecek kaynağın, şebeke kullanımı, hatların işletimi ve bakımı için kullanılacağı açıklandı. Ayrıca sayaç kurulumu, okuma ve faturalandırma maliyetleri de bu ücretlere dahil. Eylül 2024’te ilgili Federal Şebeke Ajansı tarafından belirlenen yeni amortisman kuralları, şebeke ücretlerinin artmasına imkân tanıyor. Özellikle Saksonya-Anhalt, Saksonya ve Brandenburg, Aşağı Saksonya, Bremen ve Baden-Württemberg’de eyaletlerinde doğalgaz ücretlerinde büyük artışlar bekleniyor. Elektrikte ise şebeke ücretlerinin düşmesi ve özel müşteriler için yüzde 9’a kadar indirim öngörülüyor. Yıllık 4 bin kilovat saat tüketimi olan bir hane için ücretler şu anki yaklaşık 484 Euro’dan 440 Euro’ya düşecek.