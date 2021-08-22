Bakanlıktan kuryeliğe...

LEIPZIGER Volkszeitung gazetesinin haberine göre, 2018 yılının sonuna kadar Afgan lider Eşref Gani’nin hükümetinde İletişim Bakanı olarak görev yapan Sayed Ahmad Sadaat, görevden alındıktan sonra Almanya’ya geldi. Leipzig’de Lieferando adlı şirkette kuryelik yapan Sayed Ahmad Sadaat, internet üzerinden yapılan siparişleri evlere taşıyor.

İSTİFAYA ZORLANDI

Basit bir hayat sürdürdüğünü kaydeden Sayed Ahmad Sadaat, Leipziger Volkszeitung gazetesine yaptığı açıklamada, Gani hükümeti tarafından istifaya zorlandığını kaydetti. Sadaat, Taliban’ın ilerlemesini durdurmak için geliştirilen strateji kapsamında Afgan hükümetinin bakanlıkların bütçesini aldıklarını ifade etti.