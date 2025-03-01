Bakanlıklar konuşulmaya başladı! Bu isimler geçiyor!

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ALMANYA’da yayımlanan günlük gazetelerden Bild, başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan CDU lideri Friedrich Merz’in bakanlıkların partilerin aldıkları oy oranına göre paylaştırılmasından yana olduğunu ileri sürerken, resmi sonuçlar ışığında CDU’nun 7, SPD’nin 5 ve CSU’nun 3 bakanlık üstleneceğine yer verdi. Ayrıca kabinenin küçültülmesi için müstakbel Şansölye Merz’in iki bakanlığı birleştirmesine kesin gözüyle bakıldığına da işaret edildi.

‘BUNLARI KENDİ BAKAN OLMAK İSTEYENLER UYDURUYOR’

Aynı haberde Friedrich Merz’in bir dönemler kendisiyle birlikte dönemin CDU’lu başbakanı Angela Merkel’e tepki gösteren eski Hessen Eyalet Başbakanı Roland Koch’a kabinede yer vermek istediği belirtilirken, Merkel kabinesinde görev alan eski Tarım Bakanı Julia Klöckner’in Federal Meclis Başkanılığı’na, eski Federal Savunma Bakanı Jens Spahn’ın da CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanlığı’na getirilmesini düşündüğü de yer aldı. CDU’ya yakın çevreler ise Klöckner ile Spahn’a dönük iddiaların gerçekle ilişkisi olmadığına dikkat çekerken, “Böyle şeyleri kendileri bakan olmak olmak isteyenler uyduruyorlar” açıklamasında bulundular.