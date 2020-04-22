Bakanlık duyurdu: Aile içi şiddet...

UZMANLAR, mart ayı başında koronavirüs krizi başladığında insanların evlerine kapanacağını ve sosyal kontrol olarak bilinen okul, iş yeri, arkadaş ve akrabalarla temas azalacağı için de kadınların, çocukların daha fazla şiddet ve istismar kurbanı olabileceği uyarısında bulunmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklama uzmanları haklı çıkardı. Açıklamada, mağdurların yardım talebinde bulunma olanaklarının da kriz nedeniyle kısıtlı olduğu belirtildi. Mart ayı başında Avrupa Konseyi Başkanı da yaptığı açıklamada Fransa’da da kadına yönelik şiddetin arttığına dikkati çekmişti.

Gençlik dairelerine şiddet ve istismar mağduru çocuklar için yapılan başvurular ise azaldı. Gençlik dairesi yetkilileri daha az yardım talebinin gelmesini okul ve yuvaların kapalı olmasına bağlarken, “Şiddet ve istismar mağduru çocuklarla ilgili bize başvuruların yüzde 60’ı çocuk doktoru, okullar ve yuvalar üzerinden geliyor” denildi. Münih Emniyeti de koronavirüs krizi sırasında aile içi şiddetle ilgili aldıkları şikâyetlerin azaldığını açıkladı. Emniyet, kriz sonrası yoğun şikâyet başvurularının olmasını beklediklerini de belirtti. Uzmanlar, şikâyet başvurularının azalmasının nedenini mağdurların iletiş araçlarını kullanmasının engellenmesine bağlıyor.