Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı: Bavyera ‘acil’ kapanıyor

BAVYERA Eyalet Başbakanı Markus Söder’in başkanlığında video konferans yoluyla toplanan Bakanlar Kurulu, sokağa çıkma yasağı, kamuya açık alanlarda içki içilmesinin yasaklanması ve eğitim de dahil birçok alanda kısıtlayıcı yeni kararlar aldı. Kararlar çarşamba gününden itibaren uygulanacak. Bir ay boyunca yürürlükte kalacak.

DÖRT DAKİKADA BİR KİŞİ ÖLÜYOR

Başbakan Söder alınan kararları duyurmak için düzenlediği basın toplantısına “Almanya’da her dört dakikada bir kişi salgında hayatını kaybediyor. Gerçek şu ki rakamlar çok yüksek” sözleriyle başladı. Söder, basın toplantısında iki saati aşkın süren olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararları duyururken yılbaşı öncesi, uygulanan sıkı önlemlerde gevşeme planlarının da askıya alındığını söyledi. Söder, alınan önlemleri 10 başlık altında sıraladı.

İÇKİ YASAKLANDI

Buna göre 9 Aralık Çarşamba’dan itibaren geçerli olmak üzere 5 Ocak’a kadar tüm Bavyera eyaleti acil durum bölgesi ilan edildi. Geçerli bir gerekçesi olmayanların evden çıkması yasaklandı. Alışveriş, işe gitme ve benzeri zorunlu gerekçelerle dışarıya çıkılmasına sadece izin verilecek. Gece saat 21.00’den sabah saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Gruplaşmaları önlemek amacıyla kamuya açık alanlarda içki tüketimi yasaklandı. Alışveriş mağazalarına 20 metrekare başına sadece bir kişi alınması kuralı sıkı sıkıya denetlenecek.

SINIRLAR AÇIK SEYAHAT KISITLI

Sınırlar kapatılmayacak ancak sadece aile ziyaretlerine ve çalışmak için her gün sınırı geçmek zorunda olanlar testlere ve karantinaya tabi tutulmayacak. Yapılacak diğer seyahatler için test yaptırılması ve karantinada tutulma zorunluluğu getirildi. Okullar ve yuvalar açık kalacak. Ancak 8. sınıftan itibaren dersler küçük gruplar şeklinde görülecek. 100 bin nüfusa haftalık vaka sayısı 200 ve daha fazla olması durumunda 8. sınıftan itibaren derslere ara verilecek. Dersler dijital ortamda yapılacak. Yaşlı ve bakım yurtlarında çalışanlar her iki haftada bir zorunlu testlere tabi tutulacak. Yaşlılara ve hastalara ziyaret günde bir kişiyle sınırlı tutulacak. Ziyaretçinin test yaptırması da zorunlu olacak. Temasları azaltmak amacıyla en fazla iki farklı haneye mensup kişilerin bir araya gelmesine izin verilecek. Bu da 5 kişiyle sınırlı tutulacak. Mümkün olduğunca evden çalışılması da alınan kararlar arasında.