Bakanlar Kurulu kabul etti, sıra Meclis’te

Haberin Devamı

Yasa tasarısını hazırlayan Almanya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen tasarıyla Alman Ordusu’na ciddi bir durumda İHA’ları düşürme yetkisi verileceği belirtildi. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, casusluk ve sabotaj aracı olarak İHA’ların özellikle ülkenin kritik altyapısı için ciddi bir tehdit oluşturabileceğini ifade etti. Faeser, polis teşkilatının İHA’ları tespit etme ve bunlara karşı savunma kabiliyetlerini sürekli olarak geliştirildiğini ancak özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasından bu yana polis ve mevcut teknolojileri için giderek artan bir zorluk teşkil eden İHA’ların daha fazla kullanıldığını gördüklerini belirtti. “Bu nedenle, Hava Güvenliği Yasası’nda, Alman Ordusu’na, ciddi tehditler durumunda müdahale etmesine izin ve son çare olarak korsan uçan insansız hava araçlarını vurmak için de yetkiyi vermemiz gerekiyor” diyen Faeser, bunun kritik altyapının korunmasını arttıracağını ve mevcut tehditlere karşı kararlı bir duruş sergilendiğini göstereceğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser

Haberin Devamı

MUHALEFET OLUMLU BAKMIYOR

Yasa tasarısıyla polis imkânlarının yetersiz kaldığı ve destek talep edildiği durumlarda Alman Ordusu’na İHA’lara karşı ‘güç kullanma’ yetkisi verilmesi öngörülüyor. Tasarının yasalaşması durumunda, insan hayatının tehlikede olması ya da önemli enerji veya telekomünikasyon tesisleri gibi kritik altyapıya yönelik tehdit bulunması halinde İHA’ların düşürülmesine izin verilecek. Tasarının yasalaşması için Federal Meclis’ten de geçmesi gerekiyor. Mevcut SPD-Yeşiller azınlık koalisyonunun Federal Meclis’te çoğunluğu bulunmuyor. Ana muhalefetteki CDU/CSU ise tasarıya olumlu bakmıyor.