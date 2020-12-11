Bakanın başı eski kocasının yolsuzluklarıyla belada

MICHAEL Obterburg, partisinin ilçe belediye meclis grubu başkanı olduğu dönemde 2017 yılında Malta’da yaptığı tatilin ve karısının doğum gününde satın aldığı 40 gülün parasını bile partisinin kasasında ödediği ortaya çıkmıştı. Obterburg’un 70 bin euro kadar yolsuzluk yaptığı sanılıyor. Savcı, soruşturma çerçevesinde geçen yıl eşinden ayrılan Bakan Gallina’nın henüz tanık olarak da ifadesine başvurmadı. Gallina, 2015 yılından beri Hamburg Yeşiller Eyalet Teşkilat Başkanı görevini sürdürüyor. Gallina, Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller’in 2020 yılında Hamburg’da kurdukları koalisyon hükümetinde Adalet Bakanı olarak kabinede yer aldı.

MUHALEFET İSTİFASINI İSTİYOR

Muhalefet partileri Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sol Parti yönetimi ise bakanın istifasını istiyor. Adalet bakanının soruşturmayı etkileyebileceğini savunan iki parti, soruşturmanın selameti için bakanın görevini bırakması gerektiğini savunuyor. Gallina ise gelen istifa çağrılarına kulak asmazken, kendisinin soruşturmaya müdahale etmediğini ve etmeyeceğini de belirtti. Eski eşine yönelik sürdürülen soruşturmayla ilgili fikir beyan etmekten kaçınan Gallina, soruşturmayı etkileyecek hiçbir şey yapmayacağının garantisini verdi. Bakan “Ben savcıdan soruşturmayla ilgili ne bilgi istedim ne de etkileyecek bir tutum aldım. Savcı gereken yapacak” dedi.