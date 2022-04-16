Bakan Yanık, Köln kentini ziyaret etti

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BAKAN Yanık, “Almanya ziyaretimizin ikinci gününde, Köln Başkonsolosluğunda STK temsilcileriyle bir araya geldik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda faaliyetlerimizi, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde hareket ederek gerçekleştiriyoruz” dedi. Dün akşam Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) iftar yemeğine de katılan Yanık, “UID olduğu gibi gittiğimiz her ülkede, katıldığımız her etkinlikte, orada yaşayanların temsilini sağlayan sivil toplum örgütlerine kulak vermeyi önemli buluyoruz” dedi.