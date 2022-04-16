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Bakan Yanık, Köln kentini ziyaret etti

#AVRUPADAN HABERLER#Bakan Yanık#KÖLN
Bakan Yanık, Köln kentini ziyaret etti

Almanya’ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Köln kentine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cuma namazı çıkışı Almanya’da yaşayan Türklerle sohbet etti, Köln Başkonsolosluğu’nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

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BAKAN Yanık, “Almanya ziyaretimizin ikinci gününde, Köln Başkonsolosluğunda STK temsilcileriyle bir araya geldik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda faaliyetlerimizi, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde hareket ederek gerçekleştiriyoruz” dedi. Dün akşam Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) iftar yemeğine de katılan Yanık, “UID olduğu gibi gittiğimiz her ülkede, katıldığımız her etkinlikte, orada yaşayanların temsilini sağlayan sivil toplum örgütlerine kulak vermeyi önemli buluyoruz” dedi.

Bakan Yanık, Köln kentini ziyaret etti

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#AVRUPADAN HABERLER#Bakan Yanık#KÖLN

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