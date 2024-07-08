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Bakan Hermann’dan genç yetenek Egemen’e tebrik!

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#Almanya#Egemen Sertbaş#AVRUPADAN HABERLER
Bakan Hermann’dan genç yetenek Egemen’e tebrik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 10:16

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann, Nürnberg yakınlarındaki Schwabach kentinde yaşayan 14 yaşındaki genç yüzücü Egemen Sertbaş’ı, Nürnberg Langwasser’deki olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen yarışmalarda sergilediği üstün performansı nedeniyle tebrik etti.

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SERTBAŞ, serbest, sırt üstü, kelebek ve kurbağalama gibi farklı yüzme stillerinde yapılan yarışmalarda ilk üç dereceye girerek büyük bir başarıya imza attı ve madalyasını Bakan Hermann’ın elinden aldı. Egemen Sertbaş’ın büyükbabası Seyfettin Karagöl, torununun başarısından duyduğu gururu dile getirdi. Antalya’nın Kemer ilçesiyle Schwabach kasabasının kardeş kent olmasında önemli katkıları bulunan ve Schwabach Türk Kültür Derneği, Bavyera Spor Kulüpler Birliği ve FDP Schwabach Bölge Başkanlığı görevlerinde bulunan Karagöl, torununun yüzmeye olan ilgisinin 6 yaşında başladığını belirtti. Karagöl, “Egemen, ilçe şampiyonası yarışmalarında iki kez birincilik, dört kez ikincilik ve iki kez üçüncülük kazandı. Gelecek yıllarda yapılacak Bavyera Eyalet Şampiyonası’na katılacak. Uluslararası yüzme yarışmalarında da birincilik madalyası alacağına inanıyorum” dedi. Egemen’in farklı yüzme kulüplerinden teklif aldığını belirten Karagöl, önce okulunu bitirmesi için başka yerlere göndermek istemediklerini söyledi.

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#Almanya#Egemen Sertbaş#AVRUPADAN HABERLER

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