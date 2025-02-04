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Bakan Göktaş, Belçika’daki Türk aileyle görüştü

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#Belçika#Mahinur Özdemir Göktaş#AVRUPADAN HABERLER
Bakan Göktaş, Belçika’daki Türk aileyle görüştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 12:42

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika’nın başkenti Brüksel’de öğretmeninin istismarına uğradığı iddia edilen 5 yaşındaki Türk kız çocuğunun annesiyle telefonda görüştü.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika’nın başkenti Brüksel’in Grimbergen semtinde, okulda öğretmeni tarafından istismar edildiği öne sürülen 5 yaşındaki Türk kız çocuğunun annesini arayarak, olayla ilgili bilgi aldı. Göktaş, Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu’nun yanı sıra Belçika’daki Türk toplumunun da davayı yakından takip edeceğini belirtti. Belçikalı mevkidaşı ile de görüşeceğini belirten Bakan Göktaş, “Türkiye olarak bu tür olayların cezasız kalmaması ve hukuki sürecin titizlikle takip edilmesi için kızımızın ve ailesinin yanındayız” dedi.

 

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#Belçika#Mahinur Özdemir Göktaş#AVRUPADAN HABERLER

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