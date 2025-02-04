Bakan Göktaş, Belçika’daki Türk aileyle görüştü

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika’nın başkenti Brüksel’in Grimbergen semtinde, okulda öğretmeni tarafından istismar edildiği öne sürülen 5 yaşındaki Türk kız çocuğunun annesini arayarak, olayla ilgili bilgi aldı. Göktaş, Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu’nun yanı sıra Belçika’daki Türk toplumunun da davayı yakından takip edeceğini belirtti. Belçikalı mevkidaşı ile de görüşeceğini belirten Bakan Göktaş, “Türkiye olarak bu tür olayların cezasız kalmaması ve hukuki sürecin titizlikle takip edilmesi için kızımızın ve ailesinin yanındayız” dedi.