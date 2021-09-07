Taburcu olduktan sonra açıkladı: "Yoğun bir günün..."

2018 yılından bu yana ekonomi bakanı olarak görev alan Altmaier’in toplantı öncesi rahatsızlığından şikâyet ettiği öğrenildi. Altmaier’in özellikle konuşma sırasında da kelime bulmakta zorluk çektiği ifade edilirken, ambulans çağrılma nedeni ise henüz bilinmiyor. 1994 yılından bu yana milletvekili olarak görev alan Altmaier’in bu dönemde yeniden aday olduğu ve son aylarda birçok seçim toplantısına katıldığı kaydedildi.

Taburcu edilmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Altmaier, “Yoğun bir günün ardından hastaneye kaldırılmam tedbir amaçlıydı. Ancak şu ana kadar yapılan tetkikler personelimin endişelerini doğrulamadı” dedi. Altmaier, kendine geçmiş olsun dileklerinde bulunanlara da teşekkür etti.