İHA / Fotoğraflar: Arşiv, dpa
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Bakan Akar, Berlin’de Alman mevkidaşı Kramp-Karrenbauer ile görüşecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, salı günü Berlin’e çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Bakan Akar, Berlin ziyareti kapsamında Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir araya gelecek.
ALMAN Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Akar ve Kramp-Karrenbauer görüşmesinin Almanya’nın Doğu Akdeniz’deki gerilimin yatıştırılması için yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri çerçevesinde olacağı duyuruldu. Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer geçen hafta da Güney Kıbrıs ve Yunanistan savunma bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmişti.
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