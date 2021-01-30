Bakan Akar, Berlin’de Alman mevkidaşı Kramp-Karrenbauer ile görüşecek

ALMAN Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Akar ve Kramp-Karrenbauer görüşmesinin Almanya’nın Doğu Akdeniz’deki gerilimin yatıştırılması için yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri çerçevesinde olacağı duyuruldu. Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer geçen hafta da Güney Kıbrıs ve Yunanistan savunma bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmişti.