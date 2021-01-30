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HaberlerAvrupa HaberleriBakan Akar, Berlin’de Alman mevkidaşı Kramp-Karrenbauer ile görüşecek
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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: Arşiv, dpa
Haber Giriş: 30.01.2021 - 18:57 | Son Güncelleme:

Bakan Akar, Berlin’de Alman mevkidaşı Kramp-Karrenbauer ile görüşecek

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Bakan Akar, Berlin’de Alman mevkidaşı Kramp-Karrenbauer ile görüşecek
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, salı günü Berlin’e çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Bakan Akar, Berlin ziyareti kapsamında Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir araya gelecek.

ALMAN Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Akar ve Kramp-Karrenbauer görüşmesinin Almanya’nın Doğu Akdeniz’deki gerilimin yatıştırılması için yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri çerçevesinde olacağı duyuruldu. Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer geçen hafta da Güney Kıbrıs ve Yunanistan savunma bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmişti.

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