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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 05.07.2020 - 14:07,Son Güncelleme:

Bakan açıkladı: ‘Maskeyi kaldırabiliriz’

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Bakan açıkladı: ‘Maskeyi kaldırabiliriz’
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Almanya’da koronavirüs vaka sayıları her geçen gün düşüyor. Vaka sayısının en az olduğu eyaletlerin başında ise Mecklenburg Vorpommern geliyor. Eyalet Ekonomi Bakanı Harry Glawe, “Eğer vaka sayısı böyle düşük rakamlarda seyrederse alış verişlerde ve mağazalarda maske takmayı gerektirecek bir durum göremiyorum. Ekonomi Bakanı olarak alışverişte Almanya genelinde maske zorunluluğunun son bulmasını arzu ediyorum” dedi.

MASKE uygulamasına son verme kararının, 4 Ağustos’da Eyalet Bakanlar Kurulu toplantısında alınabileceğini belirten Bakan Glawe, “Ticaret için maske zorunluluğunun son bulması önemli. Sosyal mesafenin korunması virüsün bulaşmasını önlemede etkin rol oynuyor. Bu yüzden sosyal mesafenin korunması kuralının yürürlükte kalmasını önemsiyorum. Bremen, Hamburg, aşağı Saksonya ve Schleswig Holstein’da ortak önlemler geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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