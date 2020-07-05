Bakan açıkladı: ‘Maskeyi kaldırabiliriz’

MASKE uygulamasına son verme kararının, 4 Ağustos’da Eyalet Bakanlar Kurulu toplantısında alınabileceğini belirten Bakan Glawe, “Ticaret için maske zorunluluğunun son bulması önemli. Sosyal mesafenin korunması virüsün bulaşmasını önlemede etkin rol oynuyor. Bu yüzden sosyal mesafenin korunması kuralının yürürlükte kalmasını önemsiyorum. Bremen, Hamburg, aşağı Saksonya ve Schleswig Holstein’da ortak önlemler geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.