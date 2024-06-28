Bahis oyunları şirketlerine milyarlık davalar açılabilir

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BAHİS oynayan bir kişinin, Tipico spor bahis oyunları şirketine karşı açtığı davada kararın haftaya çıkması bekleniyor. Davacı, 2020’nin sonunda lisans kazanan bahis oyunları şirketlerinde önceki dönemde oynadığı ve kaybettiği paraları geri istiyor. Davacı, bahis şirketlerinin lisanları olmadığı halde, bahis oynanmasına imkân tanıyarak legal olmayan bir işten para kazandıkları suçlamasında bulunuyor. Kararın, Tipico, Bwin ve Bet365 gibi şirketlerin aleyhine çıkması durumunda bu şirketlere yönelik milyarlarca Euro’luk iade talebi davalarının açılması bekleniyor. Şu anda bile binlerce davanın açıldığı kaydedildi.





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SÖZLEŞMELERİ GEÇERSİZ Mİ

Duruşma, yangın alarmı nedeniyle verilen bir ara da dahil olmak üzere yaklaşık üç saat sürdü. Dava, 2013'ten 2018'e kadar Tipico ile bahis oynayan ve yaklaşık 3 bin 700 Euro kaybeden bir kişi tarafından açıldı. Davacı, şirketin o dönemde Almanya'da gerekli lisansa sahip olmadığı için oynatılan bahislerin yasa dışı olduğunu ve sözleşmelerinin de bu nedenle geçersiz olduğunu iddia ediyor. Tipico avukatları ise bahis şirketine Almanya tarafından geç lisans verilmesinin Avrupa hukuku ihlali argümanını sundu, şirketin o sırada Malta'dan bir lisansı bulunduğuna atıfta bulundu.

BGH ŞÜPHEYLE YAKLAŞTI

Bahis şirketi 2012’de Almanya’da kumar lisansı başvurusunda bulundu ancak lisansı 2020’de alabildi. Ancak BGH hâkimleri bu argümana şüpheyle yaklaştı. Mahkeme lisansın geç verilmesi nedeniyle zarar görenin bahis oyuncusu olamayacağı yönünde görüş belirtti. Mahkeme Başkanı Thomas Koch, Karlsruhe'deki duruşmanın başında yaptığı açıklamada, ön değerlendirmeye göre mahkemenin, bahisleri düzenlemek için izin başvurusu yapılmış olsa bile sözde lisans olmadan yapılan bu tür sözleşmeleri geçersiz ve hükümsüz sayma eğiliminde olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı ayrıca normalde sadece üç yıl olan zaman aşımı süresinin bu davada 10 yıl olabileceğini de vurguladı. Davada, Tipico şirketini savunan avukat Ronald Reichert de Federal Mahkeme’nin tartışmalı konuyu Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı'na (ECJ) havale etmesi çağrısında bulundu.