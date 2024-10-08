Bahattin Gemici’nin yeni kitabı çıktı: ‘Param Kayboldu! Kim Aldı?’

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BAHATTİN Gemici, toplumda hırsızlık ve kriminal suçların büyük bir yara olduğunu belirterek, aile ya da okul ortamında yeterli ilgi ve sevgi göremeyen çocukların kötü yollara sürüklenebileceğine dikkat çekti. Gemici, “Çocukların hırsızlık yapma nedenlerini anlamalı ve önlemler almalıyız. Bu tür suçlar hem okullarda disiplin cezasıyla hem de yasal yollarla karşılık bulabilir. Ayrıca ileride iş ve eğitim olanakları bu durumdan olumsuz etkilenir, çocuklar toplum tarafından dışlanabilir” dedi.

HIRSIZLIK TEMALI KİTAP

Gemici, ‘Param Kayboldu! Kim Aldı?’ (Mein Geld ist weg! Wer hat’s genommen?) adlı kitabını, sınıfta arkadaşının 5 Euro’sunu alan bir çocuğun hikâyesinden yola çıkarak yazdığını belirtti. Kitabın amacının, çocukları ve ebeveynleri düşündürmek ve hırsızlığın getireceği kötü sonuçlara dikkat çekmek olduğunu söyledi. Ayrıca kitaba reklam vererek destek olan SUNTAT firmasına teşekkür eden Gemici, “Eğitime yapılan yatırım en büyük yatırımdır” ifadelerini kullandı.

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ÇOCUKLAR NEDEN HIRSIZLIK YAPAR?

Gemici, çocukların aile ve okulda yaşadıkları zorluklar ve ilgisizlik nedeniyle duygusal tepki vererek hırsızlık yapabileceklerini belirtti. “Evde canı sıkılan ve hobileri olmayan çocuklar macera arayışına girerler. Aşırı disiplinli ya da baskıcı ebeveynler çocuğu bu yola itebilir. Yüzüstü bırakıldığını düşünen çocuklar, anne-babaya öfke duyarak ilgiyi üzerine çekmek isteyebilir” dedi. Ayrıca özgüven eksikliği yaşayan çocukların da bu yolla kendilerini ispat etmeye çalışabileceğini vurguladı.

AİLELERE ÖNERİLER

‘Ağaç yaş iken eğilir’ diyen Bahattin Gemici, çocukların hırsızlık yapmaması için ailelere şu önerilerde bulundu:

* Çocuklara başkasının eşyalarını izinsiz almamayı öğretmek ve bu davranışın sonuçlarını konuşmak.

* Çocukların arkadaş çevresine dikkat etmek ve okullarda izinsiz alma davranışlarına karşı duyarlı olmak.

* Çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak.

* Eve getirilen eşyaların nereden alındığını sormak ve izinsiz alınanların geri verilmesini sağlamak.

* Hırsızlık yapan çocuğa sakin yaklaşarak empati kurmak ve ona sevgi göstermek.

* Çocukları hobi edinmeye ve spor etkinliklerine yönlendirmek.

* Kleptomani rahatsızlığı olan çocukları bir uzmana götürmek.

Kitapla ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler, Bahattin Gemici’ye *BGemici@aol.com* adresinden ulaşabilirler.

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KİTABIN KAPAK YAZISINDAN...

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