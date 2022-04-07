Bahar konserinde solist Önder Baloğlu

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Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, bu sezonun üçüncü konseri olan bahar konseri ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon da dinleyicilerle buluştu. Konser öncesinde İzmirli müzikseverlere hitap eden Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “İzmir’de vakıf üniversitelerinin müziğe desteğinin ilk örneği oluşturan orkestramız, 2006 yılında oda orkestrası olarak kurucumuz ve Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar’ın fikriyle kuruldu. Oda orkestramız zamanla gelişti ve bir senfoni orkestrasına dönüştü. Türkiye’de lisans düzeyinde müzik eğitimi veren iki vakıf üniversitesinden biri olduk bu da bizim için bir gurur kaynağıdır. Kültürel hayatımızı zenginleştiren, çok sesli ve evrensel müziği, konser, festival ve resitaller açılımıyla müzikseverlere sunan orkestramız, bugüne kadar birçok kez çeşitli ortamlarda dinleyicileriyle buluştu. Bundan sonra da buluşmaya devam edecek” dedi.