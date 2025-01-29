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‘Bahar Kadın Korosu’, Cambridge’te büyüledi

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#Bahar Kadın Korosu#Enfield Alevi Kültür Merkezi#Cambridge Üniversitesi
‘Bahar Kadın Korosu’, Cambridge’te büyüledi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 12:43

Londra’nın Edmonton semtinde hizmet veren Enfield Alevi Kültür Merkezi’nin Cambridge Üniversitesi salonunda düzenlediği ‘Bahar Kadın Korosu’ etkinliği büyük beğeni topladı.

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Yaklaşık 2.5 saat süren etkinlikte, kadın korosunun seslendirdiği ezgiler dinleyicilerden tam not aldı. Eray ve Bülent’in müzikleriyle katkı sunduğu etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, “Cambridge Üniversitesi Etnomüzikolog Dr. Peter McMurray Alevilik ile ilgili sunum yapıp katkı sağladı. Etkinlik çok başarılıydı” ifadeleri yer aldı. Bu anlamlı erkinlikte Cambridge Üniversitesi akademisyeni, Etnomüzikolog Peter McMurray’ın Muhlis Akarsu’nun ‘Gurbeti ben mi yarattım’ eserini İngilizce şiir tarzında okuması ve yaptığı konuşma çok etkiliydi. Organizasyona katkı sağlayan ve emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür eden Enfield AKM yetkilileri, dayanışma ve birlik mesajı verdi. Etkinlik hem sanata hem de kültürel değerlere verdiği önemle dikkati çekti. Enfield AKM Başkanı Fatma Yıldırım Polat da konuşmasında gelecekte benzer etkinlikleri düzenlenmeyi planladıklarını, bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı. Katılımcılar arasında Britanya Alevi Federasyonu (BAF) Eş Başkanı Müslüm Dalkılıç, Dilek İncedal ve BAF kurucu başkanı İsrafil Erbil de yer aldı.

‘Bahar Kadın Korosu’, Cambridge’te büyüledi

‘Bahar Kadın Korosu’, Cambridge’te büyüledi

‘Bahar Kadın Korosu’, Cambridge’te büyüledi



 

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#Bahar Kadın Korosu#Enfield Alevi Kültür Merkezi#Cambridge Üniversitesi

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