Baha Yetkin’den ‘Yeşilçam Film Müzikleri Konseri’!

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24 Ocak Cuma akşamı gerçekleşecek konserin solisti, kendine has yorumuyla tanınan Baha Yetkin. Ona sahnede Ercüment İbrahim (keman), Cenk Sanlıoğlu (gitar), Cem Tuncer (bas gitar) ve Burak Ersöz (davul) gibi usta müzisyenler eşlik edecek. Sevilen şarkılardan oluşan bu büyüleyici programda, ‘Sevemez Kimse Seni’, ‘Beklenen Şarkı’, ‘Buruk Acı’ ve ‘Boş Çerçeve’ gibi Yeşilçam’a hayat vermiş ve hafızalara kazınmış eserler seslendirilecek. Dinleyiciler, nostaljik bir atmosferde bu eşsiz şarkılara eşlik ederek unutulmaz bir akşam yaşayacak. Türk sineması ve müziğinin en güzel örneklerini dinleyicilerle buluşturarak kültürel bir köprü kurmayı hedefleyen nostalji dolu bir akşam için linkten yerini ayırtabilirsiniz! Biletler ve detaylı bilgi için: https://www.eventbrite.co.uk/e/best-of-turkish-yesilcam-soundtracks-tickets-1132497453369?aff=oddtdtcreator