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Baha Yetkin’den ‘Yeşilçam Film Müzikleri Konseri’!

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#Londra#Baha Yetkin#AVRUPADAN HABERLER
Baha Yetkin’den ‘Yeşilçam Film Müzikleri Konseri’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 10:54

Londra’nın Hoxton bölgesi sınırları içerisinde yer alan St. John’s The Baptist Kilisesi’nde, Türk sinemasının altın çağı Yeşilçam’a damgasını vurmuş unutulmaz film müzikleriyle dolu özel bir konser gerçekleşecek.

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24 Ocak Cuma akşamı gerçekleşecek konserin solisti, kendine has yorumuyla tanınan Baha Yetkin. Ona sahnede Ercüment İbrahim (keman), Cenk Sanlıoğlu (gitar), Cem Tuncer (bas gitar) ve Burak Ersöz (davul) gibi usta müzisyenler eşlik edecek. Sevilen şarkılardan oluşan bu büyüleyici programda, ‘Sevemez Kimse Seni’, ‘Beklenen Şarkı’, ‘Buruk Acı’ ve ‘Boş Çerçeve’ gibi Yeşilçam’a hayat vermiş ve hafızalara kazınmış eserler seslendirilecek. Dinleyiciler, nostaljik bir atmosferde bu eşsiz şarkılara eşlik ederek unutulmaz bir akşam yaşayacak. Türk sineması ve müziğinin en güzel örneklerini dinleyicilerle buluşturarak kültürel bir köprü kurmayı hedefleyen nostalji dolu bir akşam için linkten yerini ayırtabilirsiniz! Biletler ve detaylı bilgi için: https://www.eventbrite.co.uk/e/best-of-turkish-yesilcam-soundtracks-tickets-1132497453369?aff=oddtdtcreator

Baha Yetkin’den ‘Yeşilçam Film Müzikleri Konseri’

Baha Yetkin’den ‘Yeşilçam Film Müzikleri Konseri’

Baha Yetkin’den ‘Yeşilçam Film Müzikleri Konseri’

Baha Yetkin’den ‘Yeşilçam Film Müzikleri Konseri’

Baha Yetkin’den ‘Yeşilçam Film Müzikleri Konseri’

 

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#Londra#Baha Yetkin#AVRUPADAN HABERLER

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