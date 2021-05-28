Bağlama, Köln Müzik Yüksek Okulu programında

ALMANYA Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF), konservatuar kurma yönünde önemli bir adım attı. AABF Genel Başkanı Hüseyin Mat, Köln / Wuppertal Müzik Yüksek Okulu (Hochschule für Musik und Tanz Köln HfMT) Rektörü Prof. Dr. Heinz Geuen ile işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, genç ve yetişkin müzikseverler ile müzik eğitmenlerine sertifikalı eğitim verilecek. Bağlama konulu ortak projeler önümüzdeki sömestr hayata geçirilecek ve bağlamanın üniversitelerde bir bilim dalı olarak kabul görülmesi için çalışmalar yapılacak.

‘HAYAT ETTİK, İNANDIK, HEDEFİMİZE KAVUŞTUK’

Anlaşmanın AABF’nin geleceğine, gençlerine yönelik önemli bir adım olduğunu kaydeden Genel Başkan Hüseyin Mat, “Hayal ettik, inandık, istikrarlı ve kararlı çalışmalarımızı sürdürdük ve de sonunda hedefimize kavuştuk. AABF, Köln ve Wuppertal Konservatuar’larının aldığı ortak kararlar çerçevesinde Şubat 2020’den itibaren ‘Bağlama Sertifika Kursları’ başladı. Bağlama sertifika kursları aynı zamanda bağlamanın üniversite ve konservatuarlarda ‘Ana Sanat Dalı’ olarak yer alması bakımından önemli bir adımdır. Bu önemli adım ile birlikte bugün resmi olarak atılan imzayla aynı zamanda AABF’mizin kendi konservatuarını kurması anlamını taşıyor. ‘Yol Bir Sürek Binbir Barış Senfonisi’ etkinliğimizin hazırlık sürecine paralel olarak başlattığımız konservatuar çalışmalarımızın sonuçlanması ile birlikte etkinliğimizin de en önemli ve değerli meyvesini almış olduk” açıklamasını yaptı.

MÜZİK OKULLARININ TANIDIĞI SERTİFİKA

Bağlama / Koro Sertifika Eğitim Programı’nın genç ve yetişkin müzikseverlerle müzik eğitmenleri için önemli, gelişim sağlayıcı olanaklar içerdiği kaydedildi. Müzik akademisyenleri tarafından verilecek sertifika eğitiminde katılımcılar, herhangi bir yaş sınırına tabi tutulmaksızın başlangıç, orta ve üst kademelere göre sınıflandırılarak eğitim alabilecekler. Başlangıç seviyesinde eğitim alanlar ve koristler katılım belgesi, orta ve üst seviyedeki katılımcılar ise; sertifika formatında belge alabilecekler. Bağlama/Koro Sertifikası AABF ve resmi müzik okullarının tanıyacağı belge olacak. Bu sertifikaya sahip öğrenciler, müzik okullarında kimi derslerden muaf olabilecekler.

ÜNİVERSİTEDE PEDAGOJİK SANAT DALI OLACAK

AABF, Köln/ Wuppertal Müzik Yüksek Okulu (HfMT) ile bağlamanın üniversitelerde pedagojik ve sanat dalı olarak kürsülendirilmesine yönelik de ortak karar alındığını duyurdu. AABF’nin konservatuar kurma çalışmaları dâhilinde Köln ve Wuppertal Müzik Yüksek Okulları’yla birlikte bağlama merkezli ortak projelerin önümüzdeki sömestr hayata geçirileceği bir sonraki adım olarak bağlama kürsüsünün kurulması için çalışma yapılacağı kaydedildi.