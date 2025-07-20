Bağışıklıkta kadınların genetik avantajı var

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Ancak kadınların bağışıklıkta erkeklere oranla genetik avantajları olduğu belirtildi. Peki bu savunma mekanizması nasıl işliyor?

"Erkek gribi" kavramının bilimsel bir dayanağı olmasa da, Bilim insanları erkeklerin ortalama olarak kadınlara göre daha zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olduğunu belirtiyor. Bunun temel nedeni genetik yapı, daha doğrusu kromozom kombinasyonu. Bağışıklık sistemini etkileyen genlerin büyük bir kısmı yalnızca X kromozomunda bulunuyor.

İki X kromozomu taşıyan bireyler (kadınlar), X ve Y kromozomu taşıyanlara (erkekler) göre genellikle daha güçlü bir bağışıklık direncine sahip. Freiburg Üniversite Hastanesi Kronik İmmün Yetmezlik Merkezi'nden Prof. Dr. Bodo Grimbacher, kadınların, bu nedenle enfeksiyonlara karşı daha dirençli olduğuna dikkat çekti.

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Ancak bu genetik avantajın bir dezavantajı da ortaya çıkıyor. Kadınlar, otoimmün hastalıklara daha yatkın oluyor. Grimbacher, "Çift X kromozomu, kadınlarda otoimmüniteye yatkınlığı artırıyor" diye ekliyor. Bu nedenle Hashimoto, Lupus veya Multipl Skleroz gibi hastalıklar kadınlarda daha sık görülüyor.

Genlerin yanı sıra cinsiyet hormonları da bağışıklık sistemini etkiliyor. Östrojen ve progesteron gibi kadınlık hormonları, edinilmiş bağışıklık sisteminin antikor üretimini desteklerken, erkeklik hormonu testosteron bağışıklık tepkisini baskılayabiliyor.