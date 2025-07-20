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Bağışıklıkta kadınların genetik avantajı var

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#Bağışıklık#Enfeksiyon#Bağışıklık Sistemi
Bağışıklıkta kadınların genetik avantajı var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 09:24

Bağışıklık sistemimiz son derece karmaşık ve bir o kadar da etkileyici bir yapıya sahip. Vücudumuz her gün yaklaşık 100 milyar bağışıklık hücresi üretiyor. Lenf düğümlerinde, kanda, dalakta, karaciğerde ve bağırsaklarda üretilen bu hücreler, bizi bakteriler, virüsler, mantarlar, çevresel toksinler ve diğer patojenlere karşı koruyor.

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Ancak kadınların bağışıklıkta erkeklere oranla genetik avantajları olduğu belirtildi. Peki bu savunma mekanizması nasıl işliyor?

"Erkek gribi" kavramının bilimsel bir dayanağı olmasa da, Bilim insanları erkeklerin ortalama olarak kadınlara göre daha zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olduğunu belirtiyor. Bunun temel nedeni genetik yapı, daha doğrusu kromozom kombinasyonu. Bağışıklık sistemini etkileyen genlerin büyük bir kısmı yalnızca X kromozomunda bulunuyor.

İki X kromozomu taşıyan bireyler (kadınlar), X ve Y kromozomu taşıyanlara (erkekler) göre genellikle daha güçlü bir bağışıklık direncine sahip. Freiburg Üniversite Hastanesi Kronik İmmün Yetmezlik Merkezi'nden Prof. Dr. Bodo Grimbacher, kadınların, bu nedenle enfeksiyonlara karşı daha dirençli olduğuna dikkat çekti.

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Ancak bu genetik avantajın bir dezavantajı da ortaya çıkıyor. Kadınlar, otoimmün hastalıklara daha yatkın oluyor. Grimbacher, "Çift X kromozomu, kadınlarda otoimmüniteye yatkınlığı artırıyor" diye ekliyor. Bu nedenle Hashimoto, Lupus veya Multipl Skleroz gibi hastalıklar kadınlarda daha sık görülüyor.

Genlerin yanı sıra cinsiyet hormonları da bağışıklık sistemini etkiliyor. Östrojen ve progesteron gibi kadınlık hormonları, edinilmiş bağışıklık sisteminin antikor üretimini desteklerken, erkeklik hormonu testosteron bağışıklık tepkisini baskılayabiliyor.

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#Bağışıklık#Enfeksiyon#Bağışıklık Sistemi

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