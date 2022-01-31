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HABERLERAvrupa Haberleri

Bağımsız aday olacak...

#Baden-Württemberg Yeşiller#Boris Palmer#Winfried Kretschmann
Bağımsız aday olacak...

Almanya’da göçmenlere ve mültecilere yönelik açıklamalarıyla eleştirilen Tübingen Büyükşehir Belediye Başkanı Boris Palmer, bir sonraki seçimlerde bağımsız aday olacağını açıkladı. Partisi Yeşiller içinde de eleştirilen Palmer’in ihraç edilmesi için girişim başlatılmıştı. Üniversite şehri olan Tübingen’de seçimler bu yıl 23 Ekim’de yapılacak.

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BORIS Palmer, kendi internet sayfasından yaptığı açıklamada, 800 seçmenin aday olması için imza verdiğini ve bu 800 kişinin de seçim kampanyası yürütmesi için bağışta bulunduğunu belirterek, “Bu destek için sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Beni bu desteğiniz motive etti ve üçüncü dönem için adaylığa başvuracağım” dedi. Palmer, 25 yıldır üyesi olduğu Yeşiller’in desteği olmadan kazanmasının zor olduğunu ifade ederken, “Benim siyasi vatanım Baden-Württemberg Yeşiller teşkilatıdır ve öyle de kalacaktır” diye konuştu. Boris Palmer, Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann’ın başarısı için destek vermeye devam edeceğini kaydederken, “Ama bu seçimde bilinen nedenlerden dolayı reddedildim” diye sitemde bulundu. Palmer, belediye seçimlerinin partiden çok adaylarla ilgili olduğunun altını çizdi.
Boris Palmer kısa bir süre önce partisi Yeşiller’den bir daha aday olmayacağını duyurmuştu. 2007’den bu yana belediye başkanlığı yapan Palmer, bağımsız aday olacağı seçimler için şu ana kadar 100 bin euro topladığını açıkladı. Son olarak siyahi futbolcu hakkında kullandığı ifadelerin ‘ırkçı’ olduğu gerekçesiyle eleştirilen Palmer hakkında mayıs ayında partiden ihraç edilmesi için eyalet teşkilatında girişimde bulunulmuş, Palmer ise söylemlerinin hicivli olduğunu belirterek kendisini savunmuştu.

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#Baden-Württemberg Yeşiller#Boris Palmer#Winfried Kretschmann

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