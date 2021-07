Bagajlar doldu... Salça, mantı, kavurma, çerez...

KAPIKULE Sınır Kapısı’ndan çıkan gurbetçiler, yanlarında memleketlerine özgü ürünleri de götürüyor. Almanya’nın Nürnberg kentine dönen Bahar Şenoğlu, Düzce Akçakoca’da güzel bir tatil geçirdiğini söyledi. Ailesini geride bırakarak gurbete gittiğini anlattığı sırada gözyaşlarını tutamayan Şenoğlu, şöyle konuştu: “Türkiye’ye giderken çok iyi ama dönerken kötü. Bütün ailem burada. İsteyerek gidiyor muyum, hayır. Ama ülkemizin gerçekten kıymetini bilsinler. Çok isterim burada olmak ama elde olmayan nedenler... Olmayınca olmuyor. Çok güzel bir ülkemiz var. Çok çok çok güzel. Her ne kadar eleştirilsek de gurbetçiler olarak ben hepsine karşı aynı cevabı veririm. Türkiye’nin taşı toprağı altın. Başka bir ülke tanımıyorum üzerine. Memleketimin lezzetlerini de götürüyorum ama en önemlisi Almanya’ya kucak dolusu sevgi götürüyorum.”

HER ŞEY GÖTÜRÜYORUZ

Tatilini geçirdiği Karaman’dan Almanya’ya dönen İbrahim Keçili de 1978’den bu yana gurbette yaşadığını söyledi. Türkiye’deki tatilinin bu yıl da güzel geçtiğini anlatan Keçili, “İnsan bir sevinçle geliyor, dönerken de üzülüyor” dediği sırada gözyaşlarını tutamadı. İbrahim Keçili, “Tabii üzülüyorsun, yoksa yok yere 3 bin kilometrenin üzerinde yolu niye geleyim. Orada da evim var, barkım var, işim gücüm her şeyim orada ama insan burayı özlüyor. Kardeşim var, anam, babam var, halan, teyzen var, herkesi özlüyorsun. Onun için geliyorsun. Buradan giderken yok yok, her şey götürüyoruz. Tadı bir başka oluyor memleketin hasretiyle” diye konuştu.

ARABADA YOK YOK

Dursun Keçili ise memleketten gurbete hasret götürdüklerini ifade etti. Karaman’ın lezzetlerini arabaya doldurduklarını belirten Keçili, “Salça, mantı, mangal, kavurma sacı, çerez aldık Türkiye’den, Almanya’ya götürüyoruz. Yok yok arabada” dedi.

Nevşehir’de tatilini geçiren Cevat Çetin ise hüzün ve buruk duygularla Almanya’ya döndüklerini söyledi. Türkiye’deki lezzetleri yaşadıkları ülkelere götürdüklerini söyleyen Çetin, “Orada da var buradaki ürünler ama tatlar tutmuyor. Nohudu, bulguru, pastırması, sucuğu... Kendi lezzetlerimizi götürüyoruz” şeklinde konuştu. Halil Demirkan ise tatilini ailesi ve yakınlarıyla geçirdiğini belirterek, “Bir daha görebilecek miyiz meçhul” ifadesini kullandı.