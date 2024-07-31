Baerbock’tan trambolin gösterisi

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PARLAMENTO yaz tatili sırasında Almanya’nın Leverkusen kentindeki Lentes Protez tesislerini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Baerbock, trambolin üzerinde zıpladı. Kentin en büyük spor kulübü olan TSV-Bayer 04 Leverkusen’in dev sahasının bitişiğindeki tesisleri dolaşarak uzmanlardan bilgi alan Baerbock, oradaki trambolini görünce dayanamadı. 1999 yılında yapılan Almanya Trambolin Jimnastik Şampiyonası’nda ‘Çift Mini Trambolin’ dalında bronz madalya alan Baerbock, trambolinin üzerinde zıplayarak hem anılarını tazeledi hem de spora olan sevgisini sergiledi. Bakan, bu alandaki yeteneğinden bir şeyler kaybetmediğini de gösterdi. Öte yandan Baerbock’un Dışişleri Bakanlığı’ndaki bürosunda mini bir trambolin bulunduğu ve fırsat bulduğunda antrenman yaptığı belirtildi.