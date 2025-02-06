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Baerbock’tan olimpiyatlara destek!

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#ALMANYA#Baerbock#Olimpiyat
Baerbock’tan olimpiyatlara destek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 10:22

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, olimpiyat oyunlarının Almanya için büyük bir fırsat olacağını belirtti. Hamburg’da düzenlenen Spor İş Dünyası Konferansı (SpoBis) etkinliğinde konuşan Yeşiller Partili siyasetçi, Almanya’nın olası bir adaylığı ve organizasyon sürecinin tüm ülkeyi kapsayan bir proje olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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GENÇLİĞİNDE trambolin sporu yapan Baerbock, “Eğer tüm ülke bundan faydalanacaksa, herkes de bu sürece dahil olacaktır” dedi. Baerbock, olimpiyatların tek bir şehirde değil, birden fazla şehirde düzenlenmesi gerektiğini savundu ve “Her şeyin bağlı olduğu bir şehir yerine, farklı yerlerde yapılması daha doğru olur” ifadelerini kullandı.

PARİS ÖRNEK ALINMALI
2024 Paris Olimpiyatları’nı örnek gösteren Baerbock, “Oyunlar Paris’te düzenlendi ancak farklı yerler ve şehirler de sürece dahil oldu” dedi. Baerbock, her şehrin ve bölgenin kendi güçlü yönlerini ortaya koyduğunu belirtti ve “Bu, tüm ülke için bir olimpiyat projesi ve hatta belki sınırlarımızın ötesine de uzanabilir” diye konuştu. Baerbock, olimpiyat projesiyle birlikte spor altyapısına yapılması gereken yatırımların daha kolay hale geleceğini de sözlerine ekledi. “Zaten ihtiyacımız olan spor tesislerine önümüzdeki yasama döneminden itibaren tam anlamıyla yatırım yapacağız” diyen Bakan, bu sayede olimpiyatların herkes için olacağını vurguladı. Baerbock, bir sonraki hükümetin olimpiyatlar için “Belirleyici adımları atması gerektiğini” söyledi.

Baerbock’tan olimpiyatlara destek


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#ALMANYA#Baerbock#Olimpiyat

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