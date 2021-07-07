Baerbock’a muhalefet desteği

SEEHOFER, bilimsel araştırma olmayan birçok kitapta, kaynak verilmesi mecburiyeti olmadığı için başka program ve konseptlerden alıntılar bulunduğunu hatırlatırken, “Ben Baerbock’a dönük eleştiri ve suçlamaları abartılı buluyorum” dedi. Baerbock’un piyasaya yeni çıkan ‘Şimdi. Almanya’yı Nasıl Yenileyeceğiz’ adlı kitabıyla ilgili bir iki gün tartışma sürdürülmesinin ‘ölçülü’ olabileceğini belirten Seehofer, bu tartışmaların bir kampanyaya dönüştürülmesine karşı olduğunu söyledi. Seehofer, partilere ve politikacılara önümüzdeki günlerde sürdürülecek seçim kampanyalarında ‘ölçülü davranmaları’ çağrısında da bulundu.

İktidar ortağı SPD’den de Annalena Baerbock’a destek geldi. SPD’nin eski Genel Başkanı ve Federal Dışişleri eski Bakanı Sigmar Gabriel, Baerbock’a dönük suçlamaların seçim kampanyalarının ne kadar da acıklı olduğunu gösterdiğini söyledi. Gabriel, “Ben kesinlikle Yeşiller seçmeni değilim. Ama bu durum çok acıklı” dedi. Aynı zamanda bir şeyler yapma, bir yerlere ulaşma cesareti gösteren kadınların önünü kesmek isteyen bazı medya mensupları bulunduğunu ileri süren Gabriel, Yeşiller’in Eş Başkanı ve başbakan adayı Baerbock’a bu suçlamaları ve eleştirileri ‘kendisine verilen değer’ olarak algılaması önerisinde bulundu.

‘TAMAMEN ÖLÇÜSÜZ’

SPD’li Federal Maliye eski Bakanı Peer Steinbrück de eleştiri ve suçlamaları ‘tamamen ölçüsüz’ bulduğunu söyledi. Kendisi de 2013 yılındaki genel seçimlerde başbakan adayı olan Peer Steinbrück, “Ben hem politikacıların hem de medyanın seçim kampanyasında Almanya Federal Cumhuriyeti’nin geleceği için önemli olan merkezi sorunlara geri dönmesini arzu ediyorum” dedi.

Alman özel televizyon kanalları RTL/ntv adına yapılan son kamuoyu yoklamasında bu hafta sonu genel seçim olsa, CDU/CSU’nun yüzde 30, Yeşiller’in yüzde 19, SPD’nin yüzde 15, Hür Demokrat Parti’nin (FDP) yüzde 11, Almanya için Alternatif’in (AfD) yüzde 10 ve Sol Parti’nin yüzde 7 oy alacağı belirlendi. Başbakan’ın halk tarafından seçilmesi halinde ise seçmenlerin tercihinin yüzde 25’le CDU/CSU’nun adayı Armin Laschet’in, yüzde 19’la Yeşiller’li Annalena Baerbock’un ve yüzde 15’le de SPD’li Olaf Scholz’un olduğu ortaya çıktı.