Baerbock: Yeni hükümet, ‘iklim hükümeti’ olsun

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RTL ve NTV ile ARD ve ZDF’ten sonra pazar akşamı Sat.1 ve Pro7 kanallarında ekran karşısına geçen CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet, SPD’nin adayı Olaf Scholz ve Yeşiller’in adayı Annalena Baerbock’un ileriye dönük hedeflerinde ciddi görüş ayrılığı yaşandığı gözden kaçmadı. Olaf Scholz da, Annalena Baerbock da fakirlikle mücadeleye karşı asgari saat ücretinin 12 euroya yükseltilmesinde kararlı olduklarını yinelediler. Scholz, iktidara gelmeleri durumunda ilk 100 günde bunu gerçekleştireceklerini söyledi. Baerbock ve Scholz, dar gelirlilerinin vergi yükünü azaltıp yüksek gelirlilerden daha fazla vergi alınmasında kararlı olduklarını da yinelediler. Laschet ise asgari saat ücretini meslek grubuna göre işverenlerle sendikaların birlikte saptamaları gerektiği söyledi. Özellikle pandemi döneminden sonra yeni iş yeri yaratılmasına ve var olan iş yerlerinin korunmasına özen gösterilmesi gerektiğini belirten Laschet, vergi artışının yeni yatırımların önünü keseceğini vurguladı.

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İÇ GÜVENLİK KONUSU

Almanya’da son dönemlerde aşırı sağ ve radikal terör tehlikesinin artığına da dikkat çekildi. Kim olursa olsun suç işleyenlerin gereken cezaya çarptırılmaları vurgulanırken, sınır dışı yolunun da açık bırakılması istendi. Laschet, terör eyleminde bulunan Afganistan’a da Pakistan’a da veya başka bir ülkeye de sınır dışı edilmesinden yana olduğunu söyledi. Yeşiller’li Annalena Baerbock ise Almanya’da geçerli yasalar ışığında bu alanda gerekli adımların atılmasından yana olduğunu dile getirdi. Scholz da ülkede yaşayan herkesin güvenliğinden eşit ölçüde devletin sorumlu olduğunu ve bunun hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

‘ALTINDAN KALKAMAYIZ’

90 dakika süren canlı yayında iklim korunması ve dijitalleşme de önemli yer aldı. Üç aday da iklim korunması için gereken adımların atılmaması halinde gelecekte bu yükün altından kalkılamayacağına dikkati çekti. Son dönemlerde yaşanan sel felaketlerinin ve orman yangınlarının bu alanda ciddi sinyaller verdiği belirten başbakan adayları, iktidara gelmeleri halinde zaman kaybetmeden gereken adımları atacaklarını, Almanya gibi bir sanayi ülkesinin iş yeri kaybına uğramadan yeni enerji alanlarına yatırım yaparak iklim korunmasında başarılı olabileceğini söylediler. Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock, “Bu konuda kaybedecek zamanımız yok. Ben yeni kurulacak federal hükümetin ‘iklim hükümeti’ olmasını istiyorum. Yeni hükümet, ‘iklim hükümeti’ olsun” dedi. Almanya’nın özellikle kırsal kesimlerinde hâlâ internet ağı alanında ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çekilirken, bu alanda zaman kaybetmeden gereken adımları atacakları sözü de verdiler.

CDU/CSU MUHALEFETTE KALSIN

Hem Olaf Scholz hem de Annalena Baerbock, seçimlerden sonra tercihlerinin ‘kırmızı-yeşil’ koalisyon (SPD-Yeşiller) olduğunu vurguladı. Daha önceki günler ve haftalarda olduğu gibi Sol Parti ile ortaklık konusunda somut açıklamalarda bulunmaktan kaçınan iki politikacı da, “Biz CDU/CSU’nun muhalefette kalmasını istiyoruz” dedi. Scholz, “Ben daha ziyade Yeşillerle koalisyona girmeyi arzu ettiğimi gizlemek istemiyorum” derken, Baerbock da seçimden sonra tüm demokratik partilerle koalisyon görüşmeleri yapacağını ifade ederek, “Yeni bir başlangıç için Yeşiller yönetiminde bir hükümete ihtiyaç var” diye konuştu. Baerbock, SPD ile birçok noktada ortak hedeflerinin bulunduğunu kaydetti. Armin Laschet ise SPD’nin Sol Parti ile koalisyon oluşturmayı planladığı görüşünü yinelerken, Olaf Scholz’u bu konuda samimi davranmamakla suçladı. Laschet, Sol Parti ile kesinlikle ortaklık etmeyeceklerini, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ile görüşmeyi akıllarının ucundan bile geçirmediklerini belirtirken, diğer partilerle koalisyon kapılarını açık bıraktı.

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SCHOLZ YİNE ÖNDE

Canlı yayına paralel olarak izleyiciler arasında yapılan kamuoyu yoklamalarında SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz, önceki iki programda olduğu gibi yine ‘en başarılı başbakan adayı’ olarak ilk sırada yer aldı. İzleyicilerin yüzde 42’si Scholz’u, yüzde 27’si Laschet’i, yüzde 25’i de Baerbock’u ‘başarılı’ buldu.