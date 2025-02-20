Baerbock uğradığı cinsel tacizi anlattı: ‘Utanç, yer değiştirmeli...’

Haberin Devamı

Baerbock, 2014 yılı Germany’s Next Topmodel yarışmasının kazananı Stefanie Giesinger’ın “G Spot” adlı podcast’ine konuk oldu. ‘MeToo’ hareketiyle birlikte geçmişte yaşadığı olayları düşünmeye başladığını belirten Baerbock, “Bu aslında sana ne kadar sık oldu’ diye o zaman ilk kez düşünmeye başladım” dedi. Bu olaylardan birini ise okul otobüsünde yaşadığını açıklayan Baerbock, otobüsteki yaşça büyük bir adamın elini dizine koyduğunu hatırladığını söyledi.

‘HALA GÖZÜMÜN ÖNÜNDE’

44 yaşındaki Baerbock, yaşadığı o anı unutamadığını belirtti ve “Gerçekten hâlâ gözümün önünde, oysa bunu tamamen unutmuştum. Ve yer değiştirebilmek için beş durak beklemem gerekti” diye konuştu. Kendisini harekete geçmekten alıkoyan şeyin korku ve utanç olduğunu ifade eden Baerbock, şunları ekledi: “Utanç, yer değiştirmeli. Bu utancı hissetmesi gereken biz değiliz.”

Haberin Devamı

SUSMAYI TERCİH ETTİM

Baerbock, o gün otobüsteki insanların tepkisinden çekindiği için susmayı tercih ettiğini ve bunun birçok kadının yaşadığı bir durum olduğunun altını çizerek, “Ayağa kalkmaya cesaret edemedim, çünkü düşündüm ki eğer şimdi bir şey söylersem, Tanrım, bütün otobüs sana bakacak” dedi. Podcast’te cinsel taciz konusunun açıkça ele alınmasını memnuniyetle karşılayan Baerbock, Giesinger’ı bu girişiminden dolayı övdü. Baerbock, “Bunun gibi konuları dile getirmen harika, çünkü bu meseleleri farklı kadınların ve hatta en önemlisi erkeklerin de konuşması gerekiyor” ifadelerini kullandı.