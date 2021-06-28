Baerbock kan kaybediyor!

KISA bir süre öncesine kadar Almanya’da iktidara doğru koşar adım ilerleyen Yeşiller’de son dönemde yapılan hatalar yüzünden başlayan düşüşün devam edeceği yönünde sinyaller gelmeye başladı. Nisan ve mayıs aylarında yapılan kamuoyu yoklamalarında, iktidarın büyük kanadı Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri’ni (CDU/CSU) sollayan ve ‘en güçlü parti’ konumuna yükselen Yeşiller’de Başbakan adayı Annalena Baerbock’un partiden aldığı ek ödemelerin vergisini ödediği halde, Federal Meclis’e bildirmediğin ortaya çıkması üzerine yaşanan güven sarsıntısına son günlerde yenileri de eklendi.

PARTİ TÜZÜĞÜ İHLAL EDİLDİ

Parti tüzüğünde milletvekili adayları listesinde ilk sırayı kadın adaylar aldığı halde Saarland teşkilatı bu ilkeyi ihlal etti. Delegeler kadın aday yerine partinin Eyalet Teşkilatı eski Başkanı Hubert Ulrich’i listenin ilk sırasına layık gördü. Böylece çok açık bir biçimde parti tüzüğü ihlal edildi. Bunun üzerine Yeşiller’in Eş Başkanı ve başbakan adayı Annalena Baerbock, “Biz böyle olmasını arzu etmezdik” diyerek tüzüğün ihlal edilmesine tepki gösterdi. Yeşiller Genel Sekreteri Michael Kellner ise bu tutumun partiye zarar vereceğine dikkat çekerek, verilen kararın yeniden gözden geçirilip düzeltilmesini istedi. Parti içinde yaşanan sürtüşmeler nedeniyle delegelerin oylarıyla aynı gün Yeşiller Saarland Eyalet Teşkilatı Başkanı seçilen Ralph Rouget ile 3 yeni yönetici istifa etti.

BEKLENMEDİK ÇIKIŞ

Almanya’da ‘Yeşiller’li ilk Eyalet Başbakanı’ olarak tarihe geçmeyi garantileyen Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, hafta sonu beklenmedik bir çıkış yaptı. Günlük gazetelerden Stuttgarter Zeitunga bir demeç veren Kretschmann, pandemiye karşı verilen mücadelede başarılı olabilmek için yurttaşların özgürlüklerinin kısıtlanabileceğini söyledi. Sınırsız özgürlükten yana olan Yeşiller’in politikasıyla örtüşmeyen bu yaklaşımın partiye zarar vereceği görüşü ağırlık kazanırken, bu ve benzer açıklamaların partinin başbakan adayı Annalena Baerbock’un şansını daha da azaltacağına dikkat çekildi. Bazı çevreler tarafından bu iki gelişme ‘Baerbock’a içten darbe’ olarak nitelendirildi.