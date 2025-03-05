Baerbock da yüksek düzeyde görev almayacak!

Haberin Devamı

Almanya’da Yeşiller’li Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’ten sonra Federal Dışişleri Bakanı olan parti arkadaşı Annalena Baerbock da partide ve Federal Meclis grubunda artık yüksek düzeyde görev almak istemediğini ilan etti. 23 Şubat’ta yapılan seçimlere Yeşiller’in başbakan adayı olarak katılan ve partisinin oy kaybına uğraması üzerine artık yüksek düzeyde göreve talip olmayacağını açıklayan Robert Habeck’in ardından Baerbock da aynı yönde karar verdiğini söyledi.

‘BEDELİNİ ÖDEDİM’

Partisinin Brandenburg Eyalet Teşkilatına bir mektup gönderen Annalena Baerbock, bu yöndeki kararını daha önceden aldığını, ancak bilinçli olarak Hamburg’da geçen hafta sonu yapılan seçimleri beklediğini de vurguladı. 2008 yılından bu yana aralısız olarak Yeşiller’de görev aldığının ve gece gündüz demeden çalıştığının altını çizerken, “Bazen de sendeledim, özel olarak bedelini de ödedim” diyerek, dolaylı bir biçimde geçen yılın sonlarına doğru 2007 yılından beri evli olduğu eşi Daniel Holefleisch’dan ayrıldıklarını ima etti. 10 ve 14 yaşlarında iki kız annesi olan Annalena Baerbock, bundan böyle kendisine ve çocuklarına daha fazla zaman ayırmak istediğini de vurguladı. Milletvekili olarak göreve devam edeceğini de dile getirdi.