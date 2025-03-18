×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Baerbock, BM Genel Kurul Başkanlığı için aday gösterilecek

Güncelleme Tarihi:

#ANNALENA BAERBOCK#ALMANYA#BM
Baerbock, BM Genel Kurul Başkanlığı için aday gösterilecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 22:48

Alman hükümetinin, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’u, 2025-2026 dönemi için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanlığı için aday göstereceği iddia edildi.

Haberin Devamı

Alman Haber Ajansı DPA’nın hükümet çevrelerinden edindiği bilgiye göre, Alman hükümeti, Yeşiller Partisi’nden Annalena Baerbock’u, 2025-2026 döneminde BM Genel Kurulu başkanlığı için Almanya’nın adayı olarak göstermek istiyor. Bu konuya ilişkin genelge, bakanların imzasına sunuldu. Haziran ayında seçilmesi durumunda eylülde BM’de bir yıllık görevine başlaması öngörülen Baerbock, Federal Meclis milletvekilliğinden ayrılacak. Baerbock’un seçilmeden önce mayısta New York’ta çalışma programını tanıtacağı kaydedildi.

Almanya’da 23 Şubat’ta yapılan genel seçimlerin ardından CDU/CSU ile SPD, hükümeti kurmak için müzakerelere başladı. Yeşiller, hükümette yer almayacağından dolayı bakanlık görevi üstlenemeyecek olan Baerbock, partisinin Federal Meclis eş başkanlığı için de aday olmayacağını açıklamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANNALENA BAERBOCK#ALMANYA#BM

BAKMADAN GEÇME!