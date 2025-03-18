Baerbock, BM Genel Kurul Başkanlığı için aday gösterilecek

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Alman Haber Ajansı DPA’nın hükümet çevrelerinden edindiği bilgiye göre, Alman hükümeti, Yeşiller Partisi’nden Annalena Baerbock’u, 2025-2026 döneminde BM Genel Kurulu başkanlığı için Almanya’nın adayı olarak göstermek istiyor. Bu konuya ilişkin genelge, bakanların imzasına sunuldu. Haziran ayında seçilmesi durumunda eylülde BM’de bir yıllık görevine başlaması öngörülen Baerbock, Federal Meclis milletvekilliğinden ayrılacak. Baerbock’un seçilmeden önce mayısta New York’ta çalışma programını tanıtacağı kaydedildi.

Almanya’da 23 Şubat’ta yapılan genel seçimlerin ardından CDU/CSU ile SPD, hükümeti kurmak için müzakerelere başladı. Yeşiller, hükümette yer almayacağından dolayı bakanlık görevi üstlenemeyecek olan Baerbock, partisinin Federal Meclis eş başkanlığı için de aday olmayacağını açıklamıştı.