Baden Württemberg’de ‘Yeşil-Siyah’ koalisyonu tamam

YEŞİLLER’li Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann ile CDU Eyalet Teşkilatı Başkanı Thomas Strobl liderliğinde yapılan koalisyon görüşmelerinde her iki parti, iklim değişikliğiyle mücadele, hızlı internet ağının genişletilmesi, yakın mesafe ulaşımına ve inovatif iş alanlarında yatırım konularında anlaştı. Ayrıca eyalet çapında okul ve emniyet teşkilatında daha fazla kadro açılması da karara bağlandı. Ancak yeni yasama döneminde Yeşiller için öncelikli konu iklim olurken, CDU için güvenlik ön plana çıkıyor. Koalisyon sözleşmesinin detayları hafta içinde kamuoyuyla paylaşılacak.

Koalisyon görüşmelerini değerlendiren Winfried Kretschmann, “Koalisyon sözleşmesinden memnunum. Her temel konuda anlaştık” yorumunda bulundu. Aynı şekilde CDU Teşkilat Başkanı Thomas Strobl da ortaya çıkan sonuçtan memnun olduklarını ifade ederken, “Biz, zamanın ötesinde bir koalisyon kuracağız” dedi. Ancak hangi partinin hangi bakanlığı alacağı ve kimlerin eyalet bakanı olacağı ise henüz kesinleşmedi. Bu konuda açıklama yapan Kretschmann, eyaletin 50 milyar euro bütçesi olduğunu belirtirken, “Belirleyici olan 10 veya 11 bakanlık değil, bu bütçeyle eyaleti nasıl kalkındıracağımızdır” dedi.