Baden-Württemberg’de Türkçe öğretmenlerine özel seminer!

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BADEN-Württemberg eyaletinde göreve yeni başlayan Türkçe ve Türk Kültürü dersleri öğretmenlerine yönelik seminerin ikinci günü, öğretmenlerin mesleki bilgi ve birikimlerini artırmalarına yönelik çeşitli sunum ve workshoplarla tamamlandı. Alman Eğitim Bakanlığı tarafından Stuttgart ve Karlsruhe Başkonsoloslukları iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, BW eğitim sistemi ve ana dil derslerinin önemine vurgu yapıldı. Seminerin ikinci gününün açılışı, Baden-Württemberg Kültür, Spor ve Gençlik Bakanlığı Sözcüsü Steffen Straube-Kögler’in sunumuyla gerçekleşti. Straube-Kögler, Baden-Württemberg eyaletinin genel eğitim politikaları ve ana dil derslerinin eyaletteki rolüne dair bilgiler verdi. Sonrasında Bakanlık Sözcüsü Carmen Bock, BW eyaletindeki okullarda uygulanan yasalar, ilkeler ve Türkçe derslerinin yasal çerçevesine dair kapsamlı bir sunum yaptı. Bock, öğretmenlerin yasal hakları ve sorumlulukları konusundaki bilgilerini artırmayı hedefledi.

Üçüncü workshop bölümünde, BW eğitim sistemi hakkında detaylı bir sunum gerçekleştiren Murat Tığlı, eyaletin eğitim yapısı ve sistematiği konusunda öğretmenlere rehberlik etti. Tığlı, ana dil derslerinin öğrencilerin akademik ve kültürel gelişimine nasıl katkı sağladığını vurgularken, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında da konuştu. Günün son workshopunda, Karlsruhe Türk Öğretmenler Birliği Federasyonu’ndan Kemal Ülker ve Mahmut Pervanelli ile Stuttgart Türk Öğretmenler Birliği Federasyonu’ndan Güner Öztel ve Güven Toymaz birer sunum gerçekleştirdi. Deneyimlerini ve pratik önerilerini aktaran temsilciler, öğretmenlerin karşılaştıkları zorlukları tartışmaya açtı ve çözüm yolları üzerine öneriler sundu. Seminer, Türkçe öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini desteklemek ve BW eğitim sistemine uyumlarını artırmak adına önemli bir fırsat sundu. Etkinliğin sonunda, Baden Württemberg Eğitim Bakanlığı’na, Stuttgart ve Karlsruhe Başkonsolosluklarına, eğitim ataşeliklerine, merkez koordinatörlere ve federasyon yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür edildi. Türkçe derslerinin daha etkili ve verimli hale getirilmesi amacıyla bu tür seminerlerin düzenlenmeye devam edeceği belirtildi. Katılımcılar, böylesine faydalı bir etkinliğe dahil olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.