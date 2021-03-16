Baden Württemberg’de sondaj görüşmeleri başlıyor

ALMANYA’nın Baden Württemberg eyaletinde yapılan parlamento seçimlerinden üçüncü kez ‘en güçlü parti’ olarak çıkan Yeşiller’in yeni kurulacak koalisyon hükümeti için sondaj nitelikli görüşmelere bugün başlayacağı açıklandı. Yeşiller’li Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann’ın ilk etapta Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) yanı sıra Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile ayrı ayrı bir araya geleceği belirtildi. Toplam oyların yüzde 32.6’sını alan Yeşiller’in matematiksel olarak hem 2017 yılından beri ortaklık ettiği CDU hem de SPD ve FDP’yle koalisyon hükümeti oluşturma opsiyonu bulunduğuna dikkat çekildi.

YENİ BİR ŞANS

FDP Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı ve Baden Württemberg Eyalet Teşkilatı Başkanı Michael Teuerer, olası bir ‘trafik lambası koalisyonu’nun (Yeşiller-FDP-SPD) hem yaratıcılık hem de ekonomi-doğa korunması barışı için büyük bir şans olacağını söyledi. Teuerer ayrıca böyle bir ortaklığın federal düzeyde ‘Jamaika koalisyonu’ (CDU/CSU-FDP-Yeşiller) oluşturulması yolunu açacağına da işaret etti.