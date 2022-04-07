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Baden Württemberg’de oy kullanma yaşı 16 oldu

#Baden-Württemberg#CDU SPD FDP#Afd
Baden Württemberg’de oy kullanma yaşı 16 oldu

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde yapılan yasa değişikliğiyle oy kullanma yaşı 18’den 16’ya düşürüldü.

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FEDERAL düzeyde de tartışma konusu olan seçmen yaşının 2 yıl erkene alınması, eyalet meclisinde yapılan uzun tartışmalar sonucu 106 ‘evet’ oyuyla kabul edildi. Koalisyon ortakları Yeşiller ile CDU’nun yanı sıra SPD ve FDP’nin de desteklediği reforma aşırı sağcı AfD karşı çıktı. Alınan kararla 2026 seçimlerinden itibaren eyalet meclisinin yanı sıra halk oylamalarında da 16 yaş geçerli olacak. Diğer yandan aynı reformla parlamento seçimlerinde iki oy kuralı getirildi. İlk oy doğrudan bölge adaylarına verilirken, ikinci oy parti listesine verilecek.
Almanya genelinde 18 olan oy verme yaşı, daha önce yapılan reformlarla Bremen, Brandenburg ve Schleswig-Holstein eyaletlerindeki meclis seçimlerinde 16 olarak belirlenmişti. Şimdi bu eyaletlere Baden-Württemberg de eklenmiş oldu. Aktif seçim hakkının 16 yaşa düşürülmesi diğer eyaletlerde de tartışılıyor.

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#Baden-Württemberg#CDU SPD FDP#Afd

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