Baden Württemberg’de de okullar açıldı

EYALETTEKİ okulların ilk gününde bakanlığın zorunlu kıldığı bilgi formları nedeniyle kargaşa yaşandı. Eğitim Bakanlığı aldığı karar gereği öğrencilerin sağlık durumlarını gösteren bilgi formlarını doldurmasını ve okulun ilk günü idareye teslim edilmesini zorunlu kıldı. Formlar öğrencilerin büyük bölümünün eline geçerken, kimi öğrenciler ise ellerinde form bulunmadığı için istenilen bilgileri doldurup okul yönetimine teslim edemedi. Bazı okul yöneticileri ilk gün form getirmeyen öğrencileri okula kabul edip etmemekte sıkıntılar çekti. Tıpkı diğer 15 eyalette olduğu gibi Baden Württemberg’de de koronavirüs nedeniyle bazı önemler hayata geçirildi. Buna göre öğrenciler öğretmelere sosyal mesafeyi koruyarak yaklaşmak zorunda. Ancak öğrenciler arasında sosyal mesafe kuralı uygulanması zorunlu değil. Öğrencilerin yaşlarına göre gruplara ayrılarak okul binasına ve bahçesine farklı zamanlarda girmesine izin veriliyor. Sınıflar, sandalyeler ve masaların sık sık temizlenmesi de alınan kurallar içinde.

